Gala Caldirola presentó a su hermano mellizo en redes sociales y recibió elogios

Un día con vosotros es un día inmejorable!! Gracias por tanto!!❤️ por ti hermanito daría mi vida, y vosotras más que amigas, sois familia!❤️ os echaré de menos! Hasta prontito!! Os amoooooooooo!! @suuzpijnappel @merlin.caldirola @carmenbloom_ #love #famili #altea

A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Aug 27, 2017 at 4:19pm PDT