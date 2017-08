Yamna Lobos aseguró que sufrió bullying en su breve paso por Generación 2000

Muy pocos sabían que Yamna Lobos fue parte de la recordada Generación 2000, aquella sección del programa Venga Conmigo donde un grupo de jóvenes bailaban los éxitos del momento.

La exchica Rojo habló de su breve participación en el espacio de Canal 13, en el programa Yo invito de La Red, donde aseguró que no tiene muy buenos recuerdos de ese tiempo.

“Fue mi primer paso televisivo estable”, comentó. “Yo era un pollo, tenía 17 años”.

Según contó en la producción conducida por Paulina Rojas, en ese tiempo tenía de compañeras a la Marcela Leighton, más conocida como Coty, a María Isabel Indo (Chabe), Carolina Oliva, “Blanquinta Nieves” entre otros.

“Más o menos no más fue mi paso -por el programa-. En realidad fueron experiencias no muy gratas, porque yo no conocía el mundo de la tele”, explicó.

“Yo venía de un ritmo súper disciplinado -de la danza-. Llegaba bien peinada al ensayo y súper puntal. Pero eran otros ritmos. Llegaban todas estupendas, y yo tuve que empezar a adaptarme”, dijo.

Uno de los golpes más bajos que recibió la bailarina, fue con la ropa. “No voy a decir con quienes en puntual, pero tuve malas experiencias como que se me perdía la ropa, porque cada una tenía que ir a buscar su ropa y a mi me dejaban lo más feo, no tenía que ponerme. A veces dejaba mi ropita ahí, y después no estaba”, aseguró.

“Yo era un pollo, ni siquiera me atrevía a reclamar porque me daba miedo. Yo era súper tímida”, agregó.

Finalmente, la producción dejó de llamar a la bailarina y ella dejó de ir, aunque jamás hubo una renuncia formal.