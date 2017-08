Javiera Acevedo protagoniza audaz portada para revista Cosas

La modelo y actriz Javiera Acevedo protagonizó una sesión de fotos para la revista chilena Cosas, que incluyó una audaz imagen de portada.

En la instantánea, la rubia de 32 años usó un vestido lila mojado, que provocaba un sensual efecto translúcido, remarcando su espectacular silueta.

Durante la entrevista con la publicación, Acevedo se refirió a quienes no ven con buenos ojos su vida. “A mucha gente le molesta que yo sea feliz. Hoy reconozco que esas actitudes me hacen daño, pero yo no le debo nada a nadie”, indicó.

También habló de los meses que pasó entre España y Holanda, donde recorrió festivales de música electrónica, fiestas y probó comida alucinante, además de -según dice- encontrarse a sí misma.

“(El viaje) me dejó muchas cosas. Todo el tiempo pienso que tuve la gran oportunidad de mi vida al haber hecho ese viaje. Hubo un antes y un después tras esa experiencia. Aprendí a conocerme y a quererme más. Me di cuenta de que no había disfrutado mi juventud, porque siempre tenía que estar en pareja. Veía a los europeos que hacían cualquier cosa menos pololear”, expresó.

“Tenía susto, sin duda. Gracias a ese miedo he hecho las mejores cosas, tanto en lo laboral como en lo personal. Tomé una decisión valiente. Me emociona pensar en todo lo que he crecido en un año”, añadió la modelo.

“A mucha gente le molesta que yo sea feliz. Hoy reconozco que esas actitudes me hacen daño, pero yo no le debo nada a nadie”, advierte @rubiayguacha en entrevista con @revistacosas. Entra en el enlace en nuestra BIO y lee un adelanto exclusivo. A post shared by Revista Cosas Chile (@revistacosas) on Aug 24, 2017 at 6:28am PDT

Revisa otras fotos de la sesión

Gracias Sofi por prestarme la Tina Foto: @javieyzaguirre ⭐️ Makeup artist ⭐️ Cristian Quitral Escrita por @jonreyesss ⭐️ A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguacha) on Aug 24, 2017 at 7:08pm PDT

Gracias a todos los talentosos y mágicos que hicieron posible este maravilloso arte con tanto amor y cariño, los quiero infinito @javieyzaguirre en foto ⭐️ Cristian Quitral en makeupstyle ⭐️ Escrita por @jonreyesss ⭐️ @revistacosas ⭐️ A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguacha) on Aug 24, 2017 at 7:12pm PDT

Foto: @javieyzaguirre Makeup: Cristian Quitral para @maccosmetics @revistacosas ⭐️⭐️⭐️⭐️❤️ A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguacha) on Aug 24, 2017 at 7:15pm PDT

☔️ purple rain Foto @javieyzaguirre The Best ⭐️ Cristian Quitral en makeupstyle my best ⭐️ Escrita por @jonreyesss ⭐️ A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguacha) on Aug 24, 2017 at 7:20pm PDT

Para @revistacosas En foto @javieyzaguirre ⭐️ Makeup artist Cristian Quitral Escrita por @jonreyesss Cómprela en kioscos antes que se agote 😜 A post shared by Javiera Acevedo Ludwig (@rubiayguacha) on Aug 24, 2017 at 7:24pm PDT