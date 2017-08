¿En qué está Lucas Bolvarán, el recordado Félix de Los 80?

Conocimos a Lucas Bolvarán cuando tenía sólo 10 años y era uno de los protagonistas de Los 80. Corría 2008, y en ese momento conquistó el corazón de los televidentes con la ternura de Félix, el menor del clan Herrera.

Tras siete años en pantalla, la serie llegó a su fin en 2014, y su elenco tomó diferentes rumbos, aunque ninguno se alejó de su carrera de actor.

Hoy, Bolvarán (de 19 años) se enfrenta a una nueva apuesta pues está a punto de debutar en el cine con la secuela de Johnny 100 pesos, cinta dirigida por Gustavo Graef Marino, donde comparte escenas con el mexicano Armando Araiza y la actriz Luciana Echeverría.

“Tenía conocimiento de la primera película, de nombre y de qué se trataba. Alguna vez vi un documental del caso y cómo se había armado la película, pero luego de la invitación a unirme a la peli, quise sumergirme más en el tema, la vi las veces que quise y tuve la oportunidad de disfrutarla“, comentó en una entrevista con BioBioChile.

“Para mi es un orgullo estar en esta película que es la segunda parte de una cinta que es muy especial para todos los chilenos”, dijo.

El actor no sólo está emocionado por este estreno, sino que también por su trabajo fuera de pantalla. “Estoy trabajando en el Centro Cultural Gabriela Mistral, estoy de asistente de producción, no digo que es un trabajo más porque tiene que ver con todas las cosas que he hecho, y abarca hartos temas. Creo que también a futuro puedo gestionar mis propias cosas y a mis tiempos, y así aprendo de todos lados“, aseguró.

A este trabajo, también se sumó su participación en la serie Bala Loca de CHV y en Pega, Martín Pega, la cual aún no ha llegado a la pantalla chica.

La gran duda de muchos de los seguidores del actor, es por qué ningún área dramática lo ha llamado para unirse a sus filas. “No me han invitado”, dijo sinceramente.

“Lo que yo alguna vez tuve fue -un ofrecimiento- cuando era más chico y estaba en el colegio (…) entonces no me alcanzaba el tiempo. Era muy complicado, ponerse a trabajar, y ya más adelante no se dio no más“, dijo y comentó que tampoco ve este tipo de producciones, ni extranjeras ni nacionales.

Recordemos que Johnny 100 pesos 2 se estrena el próximo 31 de agosto, en todos los cines del país.