Tati Farkas y el aborto: "¿Quieres tener un bebé producto de la violación? Es tú decisión"

“Me cachai”, “que lata” y “que tela” son algunos de los modismos que se cuelan en el lenguaje de Tatiana Farkas (17 años), la multifacética hija de Leonardo que, al igual que su padre, se ayuda del “spanglish” para transmitir sus ideas. Se define a sí misma como artista, escritora, bloguera y diseñadora, al mismo tiempo en que encabeza campañas publicitarias para famosas marcas del retail, como Opposite.

Por estos días cursa el último año del “High School”, para luego postular a la universidad y cumplir uno de sus sueños: estudiar arte y literatura, algo que sus más de 11 mil seguidores en Instagram ya conocen. Ahí es donde ha publicado sus primeros poemas, con letras y fotografías, porque para la modelo la vestimenta también es un espacio para transmitir pensamientos y declaraciones de principios. “Soy un artista de muchas maneras: escribo, hago arte visual, hice música un tiempo y ahora espero ser algún día diseñadora”, cuenta en diálogo con BioBioChile.

“Para mí ser amable es lo más importante. Entonces, eso es lo que trato de ser. Me describo como amable y un poquito chistosa aunque no tengo tantos chistes (risas), pero tengo”, reconoce. Un rasgo que vincula a la idiosincrasia chilena: “Los chilenos son muy orgullosos, simpáticos, auténticos. Siempre quieren estar felices y siempre quieren estar óptimos”.

¿Te sientes una celebridad?

(Tatiana): No lo sé, yo tengo seguidoras, pero yo soy yo, una niña de 17 años haciendo lo que hace.

Tienes más de 11 mil seguidores sólo en Instagram. ¿Cual es el comentario que más se repite cuando hablan contigo?

(T): No me gusta ver tanto los comentarios, porque no necesito oír qué dicen de mí. Cuando los leo, el feedback es que quieren saber más, entonces estoy haciendo entrevistas como esta para hablar de cómo soy. Ahora vamos a ver qué pasa. No me importa cómo me ven las personas, yo me veo feliz y eso es lo que importa.

¿Qué te trajo de vuelta a Chile?

(T): Estoy aquí para hablar de dos campañas que hice para Opposite, una de shorts y otra de jeans. Las grabamos en Nueva York con un “team” súper cool. Filmamos en Coney Island. Súper simpático todo, una experiencia increíble.

Sabemos que te gusta mucho la literatura. ¿Qué lees?

(T): Estoy leyendo la mayor parte del tiempo. Oscar Wilde, por ejemplo, y acabo de leer a Kafka. Me gusta la “no ficción”, pero el drama y la poesía también. Pablo Neruda es actualmente lo que me gusta de la poesía; fui a su casa en Isla negra. Silvia Plath, Patti smith es una escritora que me gusta… Rockstar pero escritora.

¿Cómo lo haces para escribir siendo una figura pública? ¿Cómo manejas el pudor de mostrar un texto?

(T): Mis palabras siempre van a cambiar, lo que pongo (en el papel) siempre va a cambiar. Yo publico mi poesía en Instagram, y las personas dicen que les gusta. Creo que tienes que escribir sobre lo que más te gusta… Yo sólo escribo cuando estoy con sentimientos grandísimos: si estoy llorando como loca o cuando estoy feliz como loca. Depende de dónde estoy.

¿Te consideras una persona austera, sencilla?

(T): Sí. No tengo miedo en decir que pienso que soy una persona auténtica, simpática, noble. No tengo miedo de decirlo.

¿Te ves como filántropa? Escuché que has comprado algunas obras de arte con el fin de exponerlas en el futuro.

(T): Vamos a ver en el futuro. Siempre voy a querer ayudar. Me gusta estudiar la sustentabilidad de la naturaleza, y todas esas nuevas tecnologías para hacerlo. Siempre quiero estar ayudando a hacer cosas, pero vamos a ver. Tengo 17 años, tengo tiempo.

Por estos días, en Chile, se discute el aborto en tres causales, un tema que ha causado mucho revuelo. ¿Cuál es tu opinión sobre el aborto?

(T): Todos tienen derecho en lo que quieran hacer. ¿Quieres tener un bebé producto de una violación?, es tú decisión. Creo que las mujeres deben tener derecho (a elegir). Cuando tenía mi antiguo Instagram escribí una vez de un hombre que me estaba retando por ponerme algo “sexy”, y mucha gente en Chile me decía: eso pasa aquí en todas partes. Creo que es importante ser lo que eres. Yo soy una feminista conservativa… Y me gusta el fashion (ríe).

¿Cuáles son tus referentes de la moda?

(T): Patti Smith, David Bowie… Tengo muchos.

¿Alguna chilena?

(T): Hay una comunidad fashion en Chile, son pocos chicos pero tienen mucha fuerza. Esteban Pomar es un estilista que se pone las cosas más locas, es súper cool. Me gusta como se visten más los chicos que las chicas.

Fuiste víctima de acoso cibernético a los 16 años. ¿Qué lecciones sacaste de eso?

(T): No puedo decir que era tan chica, pero en ese tiempo era inocente, ignoraba esa parte del mundo: hombres viejos mandándote cosas (fotografías), diciéndote cosas que no se dicen, mandando cosas que no se mandan. Ahora veo el mundo mucho más grande de lo que es. Ahora que soy una figura pública, pongo las cosas (en internet) sin pensarlo dos veces: quiero ser la persona que quiero. “Postea más de tu cara”, me dicen a veces. No, te voy a mostrar lo que me gusta. Sígueme si quieres, si te gusta lo que ves. Si no, no.

¿Cuáles consejos de belleza le darías a tus seguidores chilenos?

(T): Que paren de tener miedo. No sé si se pueden identificar con eso, pero si te identificas con lo fashion… Por ejemplo, por un tiempo largo tuve mucho miedo de mostrar quién soy por mi ropa, y ahora es mi forma de expresión. Lo que me pongo es lo que soy: mis valores, las cosas que amo. Estoy viendo lo que está dentro de mí. Y pienso que hay personas que tienen miedo de mostrar lo que son, por ciertos estándares que tenemos de la sociedad. “Paren de tener miedo”. Yo tenía miedo, quería estar en jeans y con una camiseta blanca porque sentía que nadie me veía sí me ponía eso. No tengas miedo con lo que te “pongai”.

¿Cómo te ves en el corto plazo?

Hay sorpresas, pero pienso que el futuro siempre cambia. Este verano no sabía que iba a hacer tantas cosas. Quiero una familia, unos chiquititos, unos bebes, quiero ser diseñadora y quiero ser feliz.

