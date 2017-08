Javiera Díaz de Valdes cuenta el dramático bullying que vivió en el colegio

“Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez” es el nombre de la campaña global lanzada por la ONG World Vision, con la que busca erradicar el maltrato infantil en el país, un trabajo de largo aliento que, esperan en la organización no gubernamental, logre el objetivo de eliminar el abuso y la violencia contra niños, niñas y adolescentes al 2021.

La iniciativa fue lanzada en Chile con la presentación de un video en el que participaron reconocidos rostros de televisión, como la periodista Andrea Arístegui, la actriz Javiera Díaz de Valdés, el gimnasta Tomás González y el humorista Rodrigo Villegas, quienes, en una conversación, narran su experiencia en torno al bullying durante su etapa escolar.

Al respecto, Andrea Arístegui aseguró en el video que “fui víctima de bullying, poco hay que decirlo. Fui también agresora, en términos de hacer bullying a otras personas y ahí el tema del entorno es muy fuerte porque uno no se atreve a frenar esto”. En tanto, Rodrigo Villegas sostuvo que “en mi liceo ocurrían hechos de bullying y uno por encajar, no detiene esto y se suma y obviamente eso está mal”, indicó.

Sin embargo, el testimonio que más llamó la atención fue el de la actriz. “Me hice amiga de una compañera que era relativamente más ‘humilde’ (…) Le hicieron bullying permanente, de alguna manera yo era testigo, aunque no hacía ni una cosa ni la otra, pero era su amiga, ella era mi mejor amiga”, dijo.

“Y me tocó a mí también, porque era muy tímida. Fuimos las dos el objeto de bullying por muchos años“,agregó. “Lo que me sucedió a mi es que yo no hablé más, andaba todo el tiempo con el pelo en la cara, escondida, siempre agachada, agarré toda una postura y la timidez se agudizó, empecé a tener muchos nervios y caspa, y me sacaba los pelos”, confesó.

“El bullying fue muy importante para mí, lo pasé pésimo. Mi mamá me llevaba al psicólogo y yo sentía que era algo que no iba a poder superar, como que tenía pánico de ir al colegio. Yo no salía en el recreo, me iba a la biblioteca junto a los otros ‘rechazados"”, finalizó.