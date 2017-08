Así fue el regreso al modelaje de Ivette Vergara: será rostro de marca internacional

Ivette Vergara a sus 45 años es imparable, y es que tras un viaje relámpago a Ciudad de México por el fin de semana, este lunes deslumbró bailando en el matinal de Mega donde es panelista, como si el cansancio no pasara por ella.

La periodista retornó al mundo del modelaje con una campaña publicitaria en el país azteca, donde fue convocada para ser el rostro de una conocida marca de cremas antiarrugas.

Recordemos que aún cuando Ivette esta dedicada a su carrera como panelista, sus primeras incursiones en el mundo de las comunicaciones fueron gracias a su temprano debut en el modelaje cuando tenía 17 años.

Sin embargo, Ivette quien viajó este viernes para realizar el comercial de Cicatricure, señaló en entrevista con LUN, que jamás en todos sus años de carrera como modelo y como personaje televisivo había trabajado con ese nivel de producción.

“Son espectaculares. Nunca me habían maquillado así. Ni en mis años trabajando en TV, ni como modelo me habían dejado tan bien y en tan poco rato. En media hora estaba lista. El sábado llegué destruida desde el aeropuerto y les pedí que me hicieran de nuevo. Quedé impecable. No se notaba mi cansancio. Chente (el maquillador) ha trabajado para Salma Hyek y Miguel Bosé”, señaló Vergara.

Muy buenos días!!!! Que tengan un gran sábado y para los que trabajan hoy….vamos que se puede!!! Una publicación compartida de Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 9:09 PDT

Por su parte, Mauricio de la Barrera gerente de Marketing de Genomma Lab Internacional, explicó en una entrevista con el mismo medio, que siguieron el trabajo de la periodista nacional en Mucho Gusto, vieron sus fotos en redes sociales, y finalmente la eligieron por su belleza, inteligencia, credibilidad y cercanía con la gente.

Muy buenos días!!!!! Aterrizando desde México directo al @muchogustomatinal…Que tengan una gran semana!!! @chentechapitas @jorgebeltranhair Una publicación compartida de Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 3:06 PDT

Gran experiencia en México!!! ✨✨ lindo sábado para Uds!!! Disfruten y descansen!! Una publicación compartida de Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 1:09 PDT

Comenzando el regreso a Chile…nos vemos mañana si Dios quiere!!✨✨Que descansen…buenas noches!!! Una publicación compartida de Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el 13 de Ago de 2017 a la(s) 6:05 PDT

Tremenda experiencia…gracias a todo el equipo!!!👏🏻👏🏻cansada pero feliz!!!✨✨#grabacion #mexico @chentechapitas @jorgebeltranhair Una publicación compartida de Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el 12 de Ago de 2017 a la(s) 6:11 PDT

Mil gracias a mis queridos @chentechapitas @jorgebeltranhair y @edgardonavarroc @navarrohairstudio por mi bello color de pelo que lo amé!!🙏🏼🙏🏼 #viaje #trabajo #mexico #publicidad #maquillaje #makeup #hair #style Una publicación compartida de Ivette Vergara (@ivettevergaratv) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 1:47 PDT