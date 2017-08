¿Iba para Daniel Muñoz? Actriz de La Chúcara ironiza con "inconsecuencia" de sus colegas

Bárbara Ruiz Tagle es de las actrices que no tienen problemas en decir lo que piensan. De hecho, tampoco le preocupa que algunos se molesten con sus comentarios. Así al menos quedó en claro este fin de semana cuando lanzó un polémico tuit.

La actriz de La Chúcara ironizó con la inconsecuencia de algunos de sus colegas que han asegurado que no volverán a la televisión o las teleseries.

“Wuajajajajaja! Porque dirán que no harán más tele, si ahí los veo en menos de lo que canta un gallo actuando en la siguiente teleserie? 🙄”, escribió la artista, actualmente parte del área dramática de TVN.

Como era de esperar sus seguidores no dejaron pasar el comentario, y de inmediato especularon sobre a quién iba dirigido ese mensaje, llegando a la conclusión que podría ser para Daniel Muñoz.

Recordemos que este domingo se reveló que Muñoz se integra al área dramática de Mega para protagonizar la sucesora de Tranquilo Papá, esto tras haber señalado en el pasado que no volvería a las telenovelas.

“No me interesa -las teleseries- para nada. Como están las teleseries ahora, el nivel de exigencia para construir un personaje no me llama la atención”, señaló a BioBioChile tras el final de Los 80.

“La teleserie tiene un formato en que necesitas hacer cinco capítulos a la semana. O sea es muy difícil de abordar si uno quiere desarrollar un personaje bien hecho. Cuesta mucho profundizar, porque los guiones de las teleseries son muy básicos. Entregan un contenido muy elemental. Entonces, aunque los actores sean muy buenos, no pueden hacer más. Es un formato que necesita que la gente esté entretenida rápidamente. De ahí que se le llame fábrica de salchichas, o de comida rápida, porque se quiere que la gente esté rápidamente enganchada con la historia. A mí no me satisface. No puedo decir nunca jamás, uno tiene que vivir de esto, pero si me dan a elegir, prefiero series”, agregó.