El nuevo emprendimiento de Givens con el que da trabajo a 25 extranjeros

Givens Lagarre llegó a Chile desde Haití sin un plan y sin hablar el idioma, poco a poco se fue adentrado en la cultura e idiosincrasia de nuestro país, hasta convertirse en un rostro reconocido por la gente.

No sólo fue parte de Reggaeton Boys, sino que también participó en el reality show Pelotón. Su paso por nuestro país, sin embargo, no fue fácil y tuvo que esforzarse mucho para salir adelante.

Hoy con 39 años ya tiene una vida armada, con dos resto-bar, una automotora y una panadería en las cuales busca ayudar a extranjeros que están viviendo sus mismas experiencias.

De esta forma da empleo a 14 haitianos, 5 venezolanos y 6 colombianos, algunos de los cuales tienen un contrato especial para extranjeros, mientras otros usan las boletas de honorarios.

“Hace dos años y medio puse mi segundo resto-bar, que está en Barrio Bellavista. Cada día llegaban cientos de haitianos y otros extranjeros a pedir trabajo, así que empecé a conversar con los dueños de los negocios vecinos y me di cuenta de que trabajan con personal de otro país. Empecé a ver las noticias y dije ‘tengo que ayudar sí o sí’, porque noté que la situación estaba crítica. Hablé con mi contador y me dijo que no habría problema”, aseguró el excantante a Las Últimas Noticias.

Y es que Givens vivió en carne propia la discriminación en Chile. “El 2010 me traje a mi familia para acá y me di cuenta de que era difícil para ellos insertarse en este mundo nuevo. Y hoy todo está peor, porque el chileno está muy sensible con la inmigración, entonces para los que llegan solos y no tienen ayuda debe ser terrible”, afirmó.