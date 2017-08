Raimundo Alcalde reveló por qué no será parte de ‘Wena Profe’: su físico le jugó en contra

Raimundo Alcalde debutó como actor televisivo en la exitosa teleserie de TVN, El Camionero, donde se lució con su personaje de Pablo, el hermano de Ema (María Elena Swett) y el eterno enamorado de Marcela (Denise Rosenthal).

Sin embargo, tras el término de la producción, el joven aseguró que su contrato con el canal estatal se había terminado y que estaba a la espera de un nuevo proyecto.

Fue por eso que muchos imaginaron que sería parte de la nueva apuesta de TVN, Wena Profe, la que cuenta con un gran elenco juvenil, y que además, está conformado por el mismo equipo con que él compartió en El Camionero, pero lamentablemente Raimundo anunció que esto no fue posible.

En entrevista con Página 7, el actor confesó que participó en dos casting de la teleserie para ver si encajaba con alguno de los personajes, sin embargo, su contextura física le jugó varias veces en contra.

“No fui apto para el papel al que fui a postular por varias razones, pero la principal fue que tras terminar El Camionero estuve todo el año haciendo crecer mi masa muscular, y al lado de los ‘cabros’ que iban a ser mis compañeros de curso, me veía un monstruo“, señaló a nuestra web.

Además, más tarde detalló que la vestimenta y su peinado tampoco fueron de ayuda. “Tenía que ir de estudiante, y más encima, estaba con la ‘chasca’ súper grande y tampoco me veía tan joven. También estaba grande (de cuerpo) y fui con una camisa que me quedaba chica, estaba que se rompía. Me veía enorme, parecía que iba a matar a mis compañeros”, agregó entre risas.

@reyalcalde super casual en la Avant Premiere de Baby Driver gracias a @mundolg #pagina7entodas Una publicación compartida de Página 7 (@pagina7chile) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 7:48 PDT

En cuanto a la posibilidad de personificar a un educador y no a un alumno, comentó que lamentablemente no existía ninguna, ya que el papel de profesor de educación física lo tenía Matías Assler.

“Él ya está contratado por el canal y tenía que estar en algún lado, o sino le estarían pagando el sueldo por las puras“, aseguró.

Y finalizó mencionando que de todas formas está tranquilo y que está en conversaciones con otros canales para ver si sale algún proyecto en el que pueda ser parte y sino, afirmó que “me voy a crear mi propio contenido“.

Cabe señalar que actualmente, el joven es rostro de su canal de Youtube, donde comparte diferentes consejos fitness con sus seguidores, además, constantemente participa de eventos, como por ejemplo, la Avant Premiere de Baby Driver presentado por LG, donde Página 7 lo entrevistó.