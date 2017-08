Steffi Méndez explica el origen de los polémicos mensajes de Hernán Calderon Jr.

Los polémicos mensajes de Hernán Calderón contra una joven amiga de la actriz Steffi Méndez, siguen dando qué hablar. Sus palabras clasistas no sólo fueron criticadas por las redes sociales, sino que también por su propia hermana mayor.

Lee también: Kel Calderón repudia ofensivos insultos de su hermano publicados por Steffi Méndez

Recordemos que la polémica comenzó luego que el estudiante de derecho lanzara fuertes comentarios homofóbicos en contra de Leo Méndez, quien fue defendido por la joven insultada.

“Todo partió porque yo subí un video (a Instagram) preguntando qué había dicho Nano (Calderón) de mi hermano, porque yo estaba durmiendo una siesta y me acuerdo que desperté y estaban todos ‘oye, mira lo que dijo el Nano y no sé qué…’”, relató la actriz de Mega en Intrusos.

“Entonces, mi amiga dijo ‘yo le voy a escribir a Nano y le voy a decir que no se le olvidé que él también cometió un error y que no es nadie para tirar comentarios homofóbicos’”, recordó la hija de DJ Méndez.

“Yo dije ‘ya, filo’. No pesqué más. Apagué mi teléfono y después mi amiga me dice ‘mira como me respondió el Nano’. Me mandó un pantallazo y yo quedé en el limbo“, agregó.

Según Steffi, sus seguidores además comenzaron a contarle lo que había dicho el hijo de Raquel Argandoña y no sólo en esta oportunidad. “La gente me respondió los videos, diciendo que Nano siempre le ha tirado comentarios homofóbicos a mi hermano, incluso le ha deseado hasta la muerte“, explicó.

Tras esto, la joven decidió compartir los pantallazos enviados por su amiga, para que el público viera la forma de actuar de Calderón.

“Más que por su homofobia, lo saqué porque su forma de tratar a las mujeres no me parece. La gente se ha encargado de ponerlo en su lugar, más allá de acciones legales, denuncias y cosas así”, afirmó.

Steffi aseguró también que no piensa seguir involucrándose en el tema pues la “gente ya lo puso en su lugar”.