Carlos Zarate "funo" a tuitero xenófobo con una perfecta respuesta

El periodista de Canal 13, Carlos Zarate, comenzó este martes no de la mejor forma. Y es que el profesional recibió un comentario bastante desagrable y xenófobo, que no quiso pasar por alto.

“‘Migrantes bienvenidos’ dice esta cagá, ni que fuese su país, el weón barsa… @CarlosZarateV #NoMasColombianos”, escribió a través de Twitter un usuario anónimo.

Por supuesto, el periodista no se quedó callado y decidió “funar” al cibernauta a través de la misma plataforma. “Miren la joyita xenófoba que me salió hoy…. y anónima como siempre y por supuesto debe ser”.

Miren la joyita xenófoba pie me salió hoy…. y anónima como siempre y por supuesto debe ser https://t.co/6EVPFLcwsF — Carlos Zárate V. (@CarlosZarateV) August 8, 2017

No conforme con ello, agregó: “Por si acaso, y sin su GROSERÍA, ESTE ES MI PAÍS AQUÍ NACÍ Y AQUÍ VIVO. No le gusta no me lea. Infórmese primero”,

Siguió su defensa diciendo que: “La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero. Se manifiesta con rechazo, desprecio y amenazas, e incluso agresiones y asesinatos”.

Tras esto siguió un largo intercambio de mensajes entre el profesional y sus seguidores en Twitter, quienes en su mayoría lo apoyaron. En tanto, el cibernauta anónimo no tuvo otra opción que borrar su comentario.

El periodista chileno, que pasó varios años en Colombia, zanjó el tema agradeciendo el apoyo y asegurando que sólo responderá los mensajes que valgan la pena.

Gracias por el apoyo. Hágalo real no sólo conmigo. Les propongo que sigamos la jornada. — Carlos Zárate V. (@CarlosZarateV) August 8, 2017

“Contrario a lo que ha sido mi costumbre desde que comencé en esta red social a partir de hoy sólo contestaré aquello que valga la pena”, dijo el periodista.

Contrario a lo que ha sido mi costumbre desde que comencé en esta red social a partir de hoy sólo contestaré aquello que valga la pena — Carlos Zárate V. (@CarlosZarateV) August 9, 2017

“No tengo tiempo ni paciencia para comentarle o contestarle a gente que desde la trinchera de uno y otro lado cree saberlo todo”, escribió.