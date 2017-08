Manu González se lanza contra Karen Paola y crítica su "doble estándar"

Karen Paola regresó a la televisión en gloria y majestad. De hecho, desde que llegó al matinal Muy Buenos Días el rating ha ido en aumento, llegando en una ocasión incluso a superar a Mucho Gusto.

Pero el éxito no viene sólo, pues la excantante también ha debido enfrentar fuertes críticas por volver a tocar el tema de las filtraciones de fotos de las que fue víctima hace algunos meses.

Entre otras cosas, la exchica Mekano lloró en pantalla y relato que incluso le pidieron dinero a cambio de no publicar las fotografías y que desde ese momento, comenzó una horrible pesadilla para ella y su esposo.

En Primer Plano se analizó la situación y fue Manu González, el más crítico con la panelista. “Yo no sé si ha habido un mal manejo. Yo he trabajado con Karen y entiendo perfectamente el momento que pasó. Entiendo perfectamente que se haya tomado este tiempo para reflexionar y para muchas cosas. A mí, tengo que admitirlo, me sorprendió muchísimo verla en el matinal de TVN, porque, de lo que yo sabía, no era una pieza que estuviese ahí, pendiente para poder entrar, con lo cual la negociación fue fantástica“, comenzó el español.

“Ahora, eso que ella cuenta como que se dio de forma natural (el hablar en Muy Buenos Días de la filtración de sus fotos íntimas), a ver… Todos hacemos televisión, sabemos que hay reuniones de pauta, y si ella lo dice así, me parece un mal manejo por parte de sus jefes, porque es ponerla en la picota de una situación que a lo mejor ella no quería hablar”, agregó.

Más tarde afirmó que “si ella quiere proteger tanto su intimidad, si para ella realmente ha sido un socavón tan importante en su vida. Si realmente lo que más le aflige es lo que le dicen a su hijo y cómo se lo dicen, y cómo lo increpan, y cómo realmente, ¿por qué habla y por qué de esta manera tres días seguidos con su marido en una portada del diario?”.

Recordemos que Karen Paola fue despedia de Mucho Gusto en marzo, la misma semana en que ocurrieron las filtraciones de fotos, sin emabrgo, mantuvo contrato con Mega hasta el 31 de julio.