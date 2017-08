La tajante opinión de Hernán Calderón sobre la relación de su hija Kel con Pangal Andrade

Kel Calderon y Pangal Andrade se han convertido en una pareja estable y admirada por muchos. Y es que a pesar que sus intereses son muy diferentes, ambos han logrado sobrellevar la situación.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con ellos. El padre de Kel, Hernán Calderón, tiene una tajante opinión al respecto que no quiso callar.

En el programa El momento de la verdad de Canal 13, hasta donde acompañó a Raquel Argandoña, el abogado se sinceró luego que se le preguntara a la panelista de Bienvenidos si le gustaba la pareja de su hija, a lo que por supuesto dijo que si.

No obstante, cuando fue el turno de Calderón, las cosas se dieron vuelta. “Yo siempre le digo a mi hija, Pangal es Tarzán en la selva, y tú eres ciudad, cemento, ejecutiva. Ella es abogada, le gustan los tribunales, le gusta la ciudad, su departamento le gusta en Santiago”, afirmó.

“A Pangal le gusta la naturaleza, la vida. Entonces ella no va a poder traer nunca a Pangal al cemento de la ciudad. Y Pangal nunca va a poder llevar a la Kel a la selva, o al Cajón del Maipo, a los cerros. Entonces, ¿qué va a pasar?, va a llegar un momento que si uno de los dos lo logra, llevar al otro, lo único que va a lograr, es hacerlo infeliz. Van a tener hijos y al poco tiempo se van a separar”, agregó.

“Uno puede que no esté de acuerdo en una relación, pero altiro la gente dice no le gusta la persona. No. Es porque los intereses de las personas son tan distintos”, comentó el padre de Kel, quien no ha hecho comentarios al respecto.

Recordemos, sin embargo, que esta no es la primera vez que pasa algo así, pues el abogado ya había manifestado su opinión respecto a la vida de su hija y una sesión de fotos que realizó la excantante.

“Encuentro que se expone innecesariamente. No tenía ninguna necesidad (de hacerlo). No es propio de una mujer empoderada. Con esa foto lo único que hace es caer en una situación ordinaria“, sentenció. “Cualquier papá opinaría lo mismo“, agregó.

“Si bien en las redes sociales la mayoría de la gente la apoya, se expone a que unos pocos le falten el respeto”, agregó.