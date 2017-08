Cristian de la Fuente y Claudia Conserva revivieron escena de hace 20 años

Cristian de la Fuente y Claudia Conserva se reencontraron este jueves en Milf, el nuevo programa de la animadora en UCV, donde comparte créditos con Maly Jorquera y Yasmín Valdés.

En la ocasión la pareja revivió una antigua escena de la teleserie de 1997, Eclipse de Luna, donde interpretaron a Román Celis y Carolina O’neal.

Fue la misma conductora quien compartió una imagen con el antes y después de esa escena. “20 años no es nada… Eclipse de Luna 1997/ MILF 2017”, escribió la comunicadora junto a la foto.

20 años no es nada… Eclipse de Luna 1997/ MILF 2017 Está tarde @iamdelafuente en @milfucv @malyjorquiera @yazvazquezp @soyroque A post shared by Claudia Conserva (@clonserva) on Aug 3, 2017 at 2:18pm PDT

Hoy no pueden perderse @milfucv Pucha que disfruto hacer este programa … 🤣 19:30 UCV @iamdelafuente @yazvazquezp @malyjorquiera @soyroque A post shared by Claudia Conserva (@clonserva) on Aug 3, 2017 at 3:13pm PDT

Por supuesto, sus seguidores en redes sociales no pudieron dejar de sentir nostalgia por la teleserie, que si bien no tuvo un gran éxito, sí quedó en la memoria de muchos.

Recordemos que esta no es la única noticia que protagoniza Conserva esta semana, pues hace sólo algunos días participó en una osada sesión de fotos.

“En Europa he estado en playas nudistas. Curiosamente me da menos pudor estar denuda con gente que no conozco”, continuó. Asimismo, la actriz afirmó que no tiene miedo de desnudarse ante las cámaras fotográficas. “Ya no me genera vergüenza hacer fotos sin ropa”, dijo Claudia sobre las imágenes.