Exintegrante de Supernova será candidata a Consejera Regional por Revolución Democrática

Un nuevo nombre se suma a la larga lista de artistas chilenos que han optado por lanzar candidaturas políticas. Esta vez es el turno de Constanza Lewin, exintegrante de Supernova, el trío de pop que a inicios del 2000 ganó fama gracias a éxitos radiales como “Maldito Amor” y “Tu y yo“.

La cantante competirá por un cupo para convertirse en Consejera Regional por el distrito 3 de Santiago, correspondiente a las comunas de Estación Central, Cerrillos y Maipú. ¿El partido que representará? Revolución Democrática, una de las colectividades detrás del Frente Amplio.

La primicia la concedió al portal El Desconcierto, donde además profundizó en su inquietud política. “Es una pega que tiene que ver con el territorio, con influir directamente en la calidad de vida de la gente, trabajar con la gente. No es lo mismo que ser diputada, estás en otro plano”, apuntó Lewin.

Además, abordó por qué escogió militar en Revolución Democrática. “(Tengo) afinidades importantes con el partido. Me parece muy interesante su intento de rescate de la democracia”, aseguró la cantante, quien se alista para la elección del próximo 19 de noviembre.

“Me puse a investigar un poco y me gustó eso que ellos tienen una idea de igualdad muy grande que tiene que ver con quitarle a una minoría el poder en todo sentido… No me hubiese metido al Partido Socialista a pesar de que mi abuelo fue militante cuando fue un gran partido… (En mi familia) son todos de izquierda“, apuntó la candidata.