Gala Caldirola preocupa a sus fans tras publicar foto donde luce extremadamente delgada

La modelo Gala Caldirola desató preocupación entre sus seguidores de Instagram, al publicar una foto donde aparece extremadamente delgada.

La imagen encendió las alarmas y de inmediato sus fans comenzaron a preguntarse si la modelo sufría de algún tipo de problema de salud.

“Ya no te ves sana Galita”; “Qué delgada….pq tanto??? Estás bien?”; “Hermosa pero demasiado delgada”; “Estás tipo anorexica”; “ya no te ves bien”; “Galita estás hermosa pero muy delgada”, fueron sólo algunos de los comentarios que desató la imagen que lleva más de 28 mil likes.

Feliz comienzo de semana!😄 #lunes #mondays #happy #smile A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Jul 31, 2017 at 7:13am PDT

Recordemos que hace dos semanas, la exchica reality dejó Chile para partir a Turquía junto a su novio Mauricio Isla, quien se unirá al equipo Fenerbahçe.

A través de redes sociales, la joven se despidió de Chile y de sus amigos en el país. “Las despedidas no son motivo de tristeza cuando la razón viene del corazón! Pero siempre para ganar algo, tienes que perder otras cosas, como por ejemplo tener cerca a personas a las que quieres y con las que has compartido muchos momentos!”, escribió junto a la foto de su amigo y mánager Suro Solar.

Pero esa no fue su única despedida, pues algunas horas después compartió otra foto junto a Isla. “A veces para ganar algunas cosas, hay que perder otras, hoy me despido de Chile un país maravilloso lleno de personas que admiro… Un lugar que me hizo sentir acogida y querida desde que llegue, me dio grandes oportunidades, amistades y al amor de mi vida. Por eso quiero que todos sepan lo agradecida que estaré siempre!!”, comentó.

“Nosotros empezamos una nueva vida juntitos…. una oportunidad para crecer, para aprender, para ser amigos, amantes, compañeros de vida, no te prometo algo perfecto, pero te prometo que te amaré y cuidaré de ti cada día como te mereces, y me voy feliz porque sé que recibiré lo mismo de ti”, finalizó.

Respecto a las críticas por su delgadez, la modelo no ha querido hacer comentarios.

Tic tac… A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Jul 31, 2017 at 10:51am PDT

Si la vida te sonríe… Devuélvele la sonrisa! #behappy #befree #smile #love #alegría A post shared by Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) on Jul 29, 2017 at 1:36pm PDT