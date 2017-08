Diana Bolocco celebró sus 40 años con honesto mensaje y con foto donde luce muy diferente

Ayer le di oficialmente la bienvenida a mis 40 años. Un número que suena grande…… Inevitablemente he estado haciendo el ejercicio de revisar mi vida y me he acordado mucho de la Diana niña. Y por eso la foto. Por la sonrisa gigante. Porque no quiero olvidar nunca esa niña risueña, observadora a morir, preguntona, mandona, sensible, juguetona, decidida, amorosa, pero sobre todo, llena de sueños. Quiero rescatar cada una de esas características para la segunda mitad de mi vida. Quiero volver a ser esa niña, pero con el camino recorrido y la sabiduría que sólo entregan los años. Gracias a todos quienes han cuidado y querido a esta niña. Gracias a todos quienes se han cruzado por mi camino. Han hecho que me sienta la mujer más querida sobre la faz de la tierra (y eso los incluye queridos amigos de Instagram). Los 40…. pero ahora mirados desde mis ojos de niña….. #vamospormas #segundamitaddelavida #bienvenidoslos40 #graciastotales Foto: @incomunication

