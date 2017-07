¿Qué fue de Valentina Pollarolo, la ex Paola de Playa Salvaje?

Valentina Pollarolo era uno de los rostros recurrentes de las teleseries de TVN de los años 90, donde formó parte de éxitos como Sucupira y Estúpido Cupido. Sin embargo, y como muchos otros actores, en 1997 decidió emigrar del canal público para unirse a Canal 13.

Allí participó en teleseries como Playa Salvaje, Marparaíso y las poco recordadas Corazón pirata y Buen Partido. Tras el fracaso de estas últimas, decidió alejarse de las telenovelas y dedicarse a trabajar tras de cámaras.

Hoy, la actriz de 44 años se desempeña como libretista y ha formado parte de los equipos de Preciosas (Canal 13) y Un diablo con ángel (TVN).

“En algún momento sentí la necesidad de explorar en serio el tema de la escritura y tomé talleres”, comentó Valentina a El Mercurio . “Al poco tiempo me llamó Luz Croxatto para la adaptación de Los años dorados, y después Julio Rojas de TVN y la verdad es que desde ahí no he parado”, aseguró la artista, quien por estos días trabaja en la próxima nocturna de TVN.

Según comentó la actriz, sigue recordando con cariño sus personajes, especialmente los que lograron hacer reír a la gente. “Me quedo con los personajes que lograron quedar en la memoria de la gente”, explicó haciendo referencia, entre otros, a Paola de Los Cárcamo.

“Es un personaje que me sigue dando satisfacciones. Que alguien me diga que lo hice reír es un premio gigante“, agregó.

Recordemos que la teleserie nocturna en la que trabaja Pollarolo, ya tiene varios artistas confirmados entre los que destacan Amparo Noguera, Francisco Reyes, Antonia Santa María, Íñigo Urrutia y Mayte Rodríguez.