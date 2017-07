Este fin de semana se escogió a la nueva Miss Chile, que competirá en el certamen internacional de belleza en noviembre próximo.

Fueron 12 las candidatas las que llegaron hasta la instancia final del concurso para determinar quién sería la ganadora. Participantes de entre 17 y 24 años, de distintas partes de Chile, fueron las que compitieron en la búsqueda por ser la nueva Miss Mundo Chile.

La ganadora de este año fue Victoria Stein, una puertomontina de 22 años. Esta joven es estudiante de Administración de Empresas en la Universidad de Portland, Oregon, en Estados Unidos. Maneja el inglés a la perfección, uno de sus grandes talentos es el canto y actualmente tiene una empresa de Turismo en Punta Arenas.

El animador Eduardo Fuentes compartió en su cuenta de Instagram @fuentesilva una imagen donde aparece junto a la nueva Miss Chile. El exconductor de Mentiras Verdaderas, aprovechó la instancia para poder presentar a Victoria y contar su próximo gran desafío.

“Ella es Victoria Stein, bella puertomontina de 22 años y nueva Miss Mundo Chile. En diciembre nos representará en China y Singapur”, fue el mensaje del conductor en sus redes, el cual superó los mil ‘Me Gusta’.

No obstante, entre los seguidores de Eduardo se inició un intenso debate, ya que no a todos les gustó la elección de Victoria como la nueva soberana: “Nunca tendremos a alguien que nos represente como Cecilia Bolocco. Suerte para ella igual”, “linda, pero no para Miss Mundo”, “¡felicitaciones! Es muy linda y me imagino que la elección no es sólo por eso”, “si no les gusta la foto entren al Instagram oficial del concurso y verán lo bella que es nuestra representante” y “hay que tomar en cuenta que no solo es belleza ese concurso, ¡también talento e inteligencia!”, fueron algunos de los comentarios.

Victoria ahora deberá esperar hasta noviembre para competir en el certamen de Miss Mundo en la ciudad de Sanya, en China.

A continuación, te dejamos algunas imágenes de nuestra nueva Miss Chile.