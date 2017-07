Exchico Yingo rompe el silencio tras ser vinculado al comercio sexual por Primer Plano

El 26 de agosto de 2016, Primer Plano anunció con bombos y platillos que revelarían la identidad de un exchico Yingo que habría estado vinculado a la prostitución.

Según el programa se trataba de Erick Monsalve, conocido popularmente como Lelo, quien fue interceptado por un periodista en la calle mientras supuestamente acudía a atender a un cliente.

A casi un año de la emisión del reportaje, la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sanción de la primera instancia aplicada contra Chilevisión, quienes tendrán que pagar una multa de 350 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) (equivalente a $16 millones de pesos) por haber vulnerado la dignidad del joven.

A pocas semanas del dictamen, Monsalve rompió el silencio en el programa Intrusos de La Red donde aseguró que el espacio de Chilevisión “me cagó la vida”.

“Creo -que con la multa- no se hace justicia para nada, porque ellos hicieron todo sin mi consentimiento, y yo no tenía ni idea. Ellos lucraron a través de mi nombre y eso lo encuentro súper feo”, señaló en el programa.

“Por eso me vine al país (actualmente vive en Perú), porque necesitaba aclarar la situación y para ver que iba a pasar con ese dinero -la multa-, que lastimosamente se va al fisco”, agregó.

“Y no es que yo reclamé -esa plata-, pero debería ser para mí, porque yo lo he pasado súper mal“, explicó y afirmó que tuvo que irse del país porque no encontraba trabajo en Chile.

“A nivel familiar me ha costado mucho la verdad, y obviamente que quiero seguir con el caso -contra Primer Plano-, para que ninguna persona pase por esto nuevamente”, sentenció.

Según Monsalve ya se puso en contacto con un abogado, quien lo asesorará. “Voy a seguir hasta las últimas consecuencias porque en Primer Plano me pasaron a llevar, me cagaron la vida”, afirmó.

Según el tribunal, “la situación personal del señor Monsalve y su modo de vida, no es un hecho relevante y que debía ser objeto de información al público, en los términos que se planteó, según se expuso precedentemente”, afirman.