Hijo de Chester Bennington le dejó un conmovedor mensaje a su padre antes de que muriera

Una triste noticia inundó la escena musical ayer tras conocer que el vocalista de la banda estadounidense Linkin Park, Chester Bennington, fue hallado muerto a los 41 años tras un presunto suicidio.

Fuentes policiales indicaron que el cantante se habría ahorcado en su residencia en Palos Verdes Estates en el condado de Los Angeles. Su cuerpo habría sido descubierto justo antes de las 9 de la mañana de este jueves (12 del día en Chile).

La situación fue confirmada por el departamento forense de Los Angeles y también por Mike Shinoda -MC, teclista y guitarrista de Linkin Park- quien dijo estar “impactado y con el corazón roto” por lo ocurrido.

Tras conocerse el deceso, algunos repararon en un conmovedor mensaje que el 2 de junio pasado le había dejado a Chester uno de sus seis hijos: Tyler, de 11 años.

Tal como compartió Talinda Bennington, esposa del músico y madre del pequeño, hace un mes y medio atrás el niño pegó un post-it en un tazón de su padre para dedicarle unas sencillas, pero significativas palabras que hacen pensar que Tyler sabía que algo le pasaba a Chester.

“Papá, disfruta tu ensayo o lo que sea que hagas hoy. Ama la vida porque es un castillo de cristal” (haciendo alusión a la canción de Linkin Park, “Castle of Glass”)

Our Tyler is the best! @ChesterBe pic.twitter.com/3PYol3h61U

— Talinda Bennington (@TalindaB) June 2, 2017