Paola Troncoso es una de las comediantes más carismáticas y queridas por los televidentes, en especial por los que siguen cada fin de semana las emisiones de Morande con Compañía.

Y es que son varios los ‘sketchs’ que protagoniza la actriz, siendo la tierna ‘Polillita’ o la mamá de ‘Miguelito’, algunos de sus personajes más insignes y populares, sin embargo, su carrera en el mundo televisivo comenzó hace varias décadas atrás.

Lee también: Antonella Ríos muestra los cambios en su cuerpo tras mejorar alimentación y hacer deporte

Así al menos lo compartió recientemente la misma Paola en redes sociales, plataforma donde compartió tres imágenes de sus comienzos como actriz, al menos en la pantalla chica, hace ya 22 años.

En 1997 la actriz se lució en el popular ‘sketch’ de ‘El Malo’ en el extinto programa de Canal 13, Venga Conmigo. Ese mismo año, también participó en diversos segmentos del estelar de humor Na’ que ver con Chile, donde compartió escenario con intérpretes de la talla de Tatiana Molina, Roberto Poblete, Luis Gnecco y Cristián García-Huidobro.

“Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré…1997. Uffff, a veces me cuesta creer que ya son 22 años dedicada a esta profesión tan linda. Me siento feliz y orgullosa“, escribió Troncoso en una de las postales.

Las imágenes sumaron miles de ‘corazones’ y más de cien comentarios alabando el talento de la comediante y otros que aseguran que está ‘igualita’ como hace dos décadas. ¿Qué te parece a ti?