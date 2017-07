Daniela Bonvallet se enfrenta a Beatriz Sánchez por Twitter y luego borra su cuenta

La periodista Daniela Bonvallet se lanzó con todo en contra de la candidata presidencial Beatriz Sánchez.

A través de su cuenta en Twiter, la hija de Eduardo Bonvallet reveló un supuesto episodio donde se enfrentó con Sánchez, a pocos días de la muerte del relator deportivo.

La expanelista de SQP comenzó sus mensajes criticando la candidatura de Beatriz. “Primero creo no se puede ser periodista “exitosa” y creer que x eso se puede ser presidente.. hay mucho camino x recorrer antes (sic)”, escribió Bonvallet antes de cerrar su cuenta en la red social.

Posteriormente, contó que “cuando murió mi papá me invitaron a Mentiras Verdaderas de La Red. Estaba Beatriz Sánchez en maquillaje, le dije hola! X cortesía claro (…) Me miró con desprecio, rechazó mi saludo y me dijo: bien merecido lo tenía. (refiriéndose a mi papá)“, continuó en otra publicación.

“Mi papá había muerto hace 4 días… ¿esa es la presidenta de todos los chilenos? ¿Qué le hizo mi papá? Ser el protagonista de la radio La Clave (sic)”, prosiguió.

“¿Cómo le puedes decir a la hija de un recién padre fallecido eso? Es una mujer mala que quiere ser presidenta y está llena de odio“, comentó y dijo que las maquilladoras eran sus testigos.

#unpocodesol #felizdiapapito A post shared by Daniela Bonvallet Setti (@danibonvallet) on Jun 18, 2017 at 12:15pm PDT

“Tengo los mensajes donde ella trata de ‘mongólicos y tontos’ a los que siguen a mi papá“, afirmó.

Daniela también afirmó que ella no tenía color político o candidato, pero que contaba esta historia para que se sepa lo que vivió con la candidata del Frente Amplio.

“Si mi papá estuviera vivo y en la radio, otro gallo cantaría y no se estaría haciendo la “buena”, la defensora de Chile“, aseguró. “Ahora cualquiera puede ser candidato … ufff ¿tienes un programa de radio y eres presidente de Chile? Francamente…”.

“Tengo todos los MSN (mensajes) de mi papá ya que guardo su cel. Lo cuento ahora porque me da mucha rabia (…) que alguien que me hizo daño y le hizo daño a mi papá quiera ser presidenta (bueno eso habla de su narcisismo) porque tampoco ha hecho nada x este país.. bueno es una mala persona muy mala. (sic)”, finalizó.

La replica de Beatriz Sánchez

Tras conocer las declaraciones de Bonvallet, la candidata del Frente Amplio salió a desmentir los dichos de la hija del “Gurú” en una breve declaración.

“Me llegó el comentario de lo que escribió en Twitter, y quiero decir que no es cierto. Prefiero ser respetuosa con ella, porque no la conozco. Y debe ser terrible perder un padre en las circunstancias como ella lo perdió“, comentó a La Cuarta.