Antonella Ríos muestra resultados de su cambio de estilo de vida

Tengo que decir que desde que tomé conciencia de mi alimentación (y todo lo que eso significa), no solo bajar de peso ,si no ir mas ligera de manera integral dejando alimentos que me hacian mal como ; el azúcar, el harina y las bebidas gasificadas pude descubrir lo importante que es aprender a comer en el mas profundo sentido. Hoy además de bajar de peso me siento mas liviana, mas feliz y mas libre! #sinsufrir #sinestress #sinabs #miprimermes #43añostepaseo #recienempezando #nolipo pd:me avisan por interno @la_polyta que además de alentarme a que transforme mi #máquina , me dice que las calzas me las puse alrevés #cosasdeseñoras y a @carovaldiviesotrainer por sus datos y su punch 💪🏻

