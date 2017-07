La mañana de este jueves arribó a Chile la pareja compuesta por el futbolista Alexis Sánchez y la actriz Mayte Rodríguez, quienes recientemente reconocieron su relación a través de redes sociales.

Los ‘tortolitos’ pisaron suelo nacional, tras disfrutar unas románticas vacaciones en paradisíacas playas de Centroamérica.

Lee también: Hermano de Alexis Sánchez dio detalles de la relación del futbolista con Mayte Rodríguez

A su llegada a Chile, los enamorados no escondieron su romance y salieron juntos del Aeropuerto de Santiago, aunque no dieron declaraciones.

Recordemos que este martes, tanto Alexis como Mayte compartieron en Instagram fotografías de sus vacaciones, confirmando así un rumor que circulaba hace semanas.

Tras conocerse el romance, varios cercanos a la pareja entregaron detalles del momento que viven los jóvenes. Uno de ellos fue padre de la actriz, Óscar Rodríguez, quien aseguró que llevan unos meses juntos.

“Creo que no es larga -la relación-, me da la impresión de que se está iniciando, digamos no son sus primeras horas, ni primeros días, pero tengo entendido que hace unos pocos meses están juntos“, confesó el director.

Por parte de Alexis, fue su hermano Humberto Delaigue quien habló sobre la relación y aseguró que su hermano está feliz.

“Yo ya sabía esto, porque en la tarde estuvimos hablando harto con mi hermano. Me preguntaba, yo le daba mi opinión. Él tenía ganas de darlo a conocer. Es cierto que él es un jugador famoso, pero es un ser humano y tiene corazón, como tú o como yo. Él siempre trata de llevar su vida tranquila, de bajo perfil, lejos de la farándula. Y le gusta actuar correcto. Por eso se demoró, porque si hace algo, siempre lo quiere hacer bien, para no herir a nadie”, manifestó.

A continuación, te dejamos las primeras imágenes de la pareja tras su llegada a Chile.