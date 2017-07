Padre de Mayte Rodríguez habla por primera vez del romance de su hija con Alexis Sánchez

“Espero que todo resulte lo mejor que se pueda, sobre todo para mi hija. Como todos nosotros, busca la felicidad y ojalá la encuentre con él si es posible“. Con estas palabras Óscar Rodríguez, el padre de Mayte, se refirió por primera vez a la relación de su hija con el futbolista de la Selección Nacional de Fútbol, Alexis Sánchez.

Las declaraciones las hizo en el matinal de Mega, “Mucho Gusto”, a raíz de la publicación de las primeras imágenes de la pareja en las cuentas de Instagram de los involucrados. Allí el director de teleseries tuvo ánimo incluso para entregar una que otra recomendación al deportista.

“Espero que ella siga feliz en cualquier ambiente y contexto”, comenzó diciendo Rodríguez, para luego aclarar: “No va a ser fácil para ellos dos ni para la familia, porque (esto) provoca cierta atención nacional, él es una persona muy querida“, apuntó.

Mediante un contacto telefónico, Óscar Rodríguez aclaró que aún no conoce al astro de Roja más allá de su mediática carrera como futbolista. “Él es una persona muy querida, pero no tengo ninguna opinión de él porque no lo conozco“, dijo.

“(Espero) que todo resulte mejor para mi hija, todas las personas estamos en este camino de la búsqueda de la felicidad y ojalá la encuentre con él si es posible (…). Seguramente vamos a tener una conversación, a conocernos, eso va a ser a futuro y cuando el momento llegue”, agregó el realizador.

Un día después de la publicación con las postales de sus vacaciones juntos, Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez no se han referido públicamente a su eventual romance, a pesar de que al momento en que este se hizo público el nombre “Alexis” se convirtió en uno de los conceptos más comentados en Twitter a nivel mundial.