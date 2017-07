Hermana de Alf actualmente tiene 48 años y está más estupenda que nunca

Alf marcó la infancia de cientos de niños en todo el mundo quienes crecieron viendo a la familia Tanner y al simpático extraterrestre que llegó a vivir con ellos en su hogar.

De sus protagonistas, quien más éxito tuvo entre los adolescentes fue Andrea Elson, la joven de 17 años que dio vida a la hija mayor del clan y que destacaba por su belleza.

Sin embargo, la actriz de 48 años no era una novata en la televisión, ya que había sido parte de producciones como Whiz Kids en 1983, Simon & Simon en 1983 y Silver Spoons en 1985.

🔥#WCW #AndreaElson #ALF A post shared by 🌴 🌴 🌴 Shervinator 🌴 🌴 🌴 (@shervinator) on Jan 27, 2016 at 1:33pm PST

Tras el fin de Alf, su carrera logró avanzar obteniendo roles en producciones como “Who’s the Boss?” en 1990, “Married with Children” en 1993, “Mad About You” en 1994 y “Men Behaving Badly” de 1997, entre muchas otras.

Sin embargo, tras contraer matrimonio en 1993 decidió alejarse de las luces y dedicarse a su familia. Actualmente trabaja como instructora de yoga y en la organización y dirección de desfiles de moda, pero a diferencia de otras celebridades, sus cuentas en redes sociales no son muy activas.

De hecho, tiene un perfil en Twitter donde principalmente postea imágenes de su perro y una que otra foto de ella junto a su familia.

Si te preguntas cómo luce, mira las siguientes imágenes

Life after "ALF"… @andreaelson1 #andreaelson A post shared by theScottyMezcal 👁‍🗨 (@thescottymezcal) on Dec 1, 2013 at 3:47pm PST

My beautiful sister and me at the wedding. pic.twitter.com/5TsXHL0fTp — Andrea Elson (@AndreaElson1) September 18, 2014

https://twitter.com/AndreaElson1/status/75634646675977011