Mon Laferte revela la frustrante situación de machismo que inspiró uno de sus éxitos

No caben dudas que Mon Laferte se encuentra en el mejor momento de su carrera y que este éxito crece a medida que su música toca aún más oídos y corazones.

Últimamente la artista se ha encontrado muy ocupada con el lanzamiento de su nuevo disco (que estrenó a finales de abril) y con su recorrido por América con su gira “Amárrame Tour”. Fue justamente en el contexto de su show en argentina la semana pasada, que la cantante de 34 años concedió una entrevista al diario El Clarín.

#AmárrameTour A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Jun 22, 2017 at 11:34am PDT

“He dedicado la vida a la música, desde muy pequeña el sueño ha sido crear buenas canciones para compartir con la gente”, contó la artista al diario respecto a los inicios de su carrera. En ese entonces, vivía con su hermana, Solange, y abuela, Norma, con quien solía escuchar boleros en su hogar en Viña del Mar.

“Mi abuela era cantora, jugaba con el tango, con el folclore chileno. Esos bares donde ella me llevaba fueron mi escuela”, cuenta la mujer. Es justamente Norma quien inspiró uno de sus últimos éxitos, “La Trenza”, canción que tituló su último disco.

“El sueño de mi abuela era ser como esas divas, pero luego se casó y el mundo machista de entonces no le permitió complementar las dos cosas y dejó de cantar. ‘Quiero que tú sí seas una estrella y no pases hambre como yo’, me decía cuando me peinaba para llevarme al colegio”, recuerda Monserrat Bustamante.

En la letra de su éxito “La Trenza”, Mon Laferte expresa, en referencia a Norma: “Tu no vas a caer como esta vieja, que dejó de cantar por un amor. Debes ser libre, salirte de esta mierda. No hagas caso en lo que dicen. No quieren que florezca”.

Adivinen cuál es el nuevo sencillo de #Latrenza 🤔 A post shared by mon laferte (@monlaferte) on Jun 26, 2017 at 5:38pm PDT

“Esa es la imagen de mujer latinoamericana que siempre ha sido un ejemplo para mí, empezando por las de mi familia. Mujeres trabajadoras sacando familias adelante”, cuenta la artista quien reconoce haber pertenecido a una “clase trabajadora” durante su infancia.

En la entrevista, Monserrat reconoce que su “desafío constante es educar con amor” a la gente a su alrededor. “Con mi ejemplo primero porque es importante verse en el espejo para no repetir patrones de micromachismo que están tan inmersos en nosotros que ni los vemos inocentemente. Como decir “no llores como niña“, destaca.

“Esto no significa estar en contra de los hombres, para nada, sino que juntos creemos un mundo más justo. El desafío empieza por uno, para luego ir impregnándolo en los demás”, subraya la cantante chilena.

Actualmente Mon Laferte se encuentra en Estados Unidos para presentarse este miércoles en el Central Park (Nueva York), en contexto de su gira “Amárrame”.

Escucha aquí la canción “La Trenza”: