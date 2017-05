ExRojo Christell explica la razón tras su radical cambio de look

La conocimos cuando tenía cinco años y apareció en una Gala de Rojo vestida de ranchera. Desde ese día, la vida de Christell cambió para siempre. La niña se convirtió en un fenómeno televisivo que poco a poco fue decayendo, pero que hoy quiere revivir.

La joven, actualmente de 19 años, está preparando su próximo disco, para el cual decidió cambiar radicalmente su look. Para “Evolución”, optó por una imagen más juguetona llenando su larga cabellera de trenzas y optando por el granny hair o pelo encanecido.

“Han pasado 10 años desde que saqué un disco. Y ahora lo he hecho gracias a un equipo hermoso que me encontré en mi camino”, contó a La Cuarta. “Espero que sí. Es una renovación completa. Será algo muy distinto a lo que recuerda la gente de mí. Esto trae un cambio de imagen y de pensamiento”, agregó.

La exchica Rojo promete varias sorpresas en su nuevo álbum, incluyendo un tema en inglés. “Cantaré por completo una canción en inglés que se llama ‘Around My Mind’, que será el primer single”, aseguró la entusiasmada artista. “Estoy mucho más madura, estoy más involucrada en la música y mis gustos van por otro lado”, agregó.

Actualmente Christell cursa segundo año de Producción en la Escuela Moderna de Música y dice que no podría estar más feliz. “Nunca he sido buena para el estudio, pero si me concentro me sacó las mansas notas, jajajá”, bromeó.

