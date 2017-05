"Guardianes de la galaxia" derribó a "Rápido y Furioso 8" en la taquilla norteamericana

Con más de 145 millones de dólares en su primer fin de semana en las pantallas, los “Guardianes de la galaxia” regresaron en plena forma, relegando a “Rápido y Furioso” a segunda posición en las taquillas de Norteamérica, según estimaciones.

A “Guardianes de la galaxia 2” se le proyecta un futuro radiante a pesar de que la crítica la considere a veces menos divertida que la primera entrega, que salió en 2014 y recaudó 238 millones de dólares en todo el mundo.

El director James Gunn se puso de nuevo tras las cámaras para las nuevas peripecias del grupo de aventureros espaciales, que intentan mantener la cohesión en un momento en que el jefe de la banda (Chris Pratt) se enfrenta a problemas familiares tras su reencuentro con su padre (Kurt Russell).

Por su parte, la octava entrega de la saga “Rápido y Furioso” se situó segunda en recaudación el fin de semana con 8,53 millones de dólares en su cuarta semana (con 207,14 millones desde su salida hace cuatro semanas), y superó el umbral de los 1.000 millones de ingresos mundiales.

“Un jefe en pañales” escala una posición en su sexta semana, con 6,2 millones de dólares (156,7 millones de recaudación total).

La comedia “How to be a latin lover“, de Ken Marino, con Eugenio Derbez y Kristen Bell, perdió dos posiciones respecto a la semana pasada, con 5,2 millones de dólares este fin de semana (20,6 millones en total).

En quinta posición, “La Bella y la Bestia” embolsó 4,9 millones de dólares (487,6 millones en sus tres semanas en las pantallas).