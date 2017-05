A lo Chino Ríos: Belén Mora consiguió liposucción gratis gracias a Instagram

Marcelo ‘Chino’ Ríos consiguió a través de Twitter que una marca de automóviles le regalara dos vehículos completamente nuevos. Siguiendo su ejemplo, la actriz y comediante Belén Mora hizo algo similar con una liposucción.

A través de Instagram, la estrella de “Morandé con Compañía” pidió una cirugía plástica para quitarse algunos kilitos: “Hola chiquillos, quiero hacer lo del Chino Ríos que dijo quiero un auto y se lo regalaron ¿Quién me regala una lipo?”, escribió.

En una semana el mensaje consiguió más de 26 mil likes y cientos de comentarios de todo tipo, pero hubo alguien que sí la podía ayudar con su petición.

#LACHINARIOS A post shared by Belenaza Mora (@belenaza_) on Apr 27, 2017 at 4:55pm PDT

A pocos días recibió el llamado de una clínica ofreciéndole el procedimiento y ella aceptó. “Tras el llamado de Belén Mora @belenaza_ solicitando #UnaLipoParaBelen nos enorgullece decir que Cirugía Plástica Terrazas será quien cumpla esta petición y Belén se realizará una Liposucción gracias al doctor Elmer Terrazas”, escribieron en Instagram de la clínica Cirugía Plástica Terrazas.

“Todo fue a raíz de lo que hizo el Chino Ríos y que terminaron regalándole dos autos, y considerando que él maneja mal y le regalan un auto, pensé que si yo como mal, por qué nadie me regala una lipo y apareció la operación”, señaló a La Cuarta.

Actualmente se prepara para poder entrar a pabellón. “Fui a la consulta y quedamos con el doctor en que me voy hacer una lipoescultura, que es eliminar las grasas que sobran”, aseguró.

Belén también se toma las cosas con humor, por lo que ya tiene un destino para la grasa sobrante. “Quiero entregarle una polola a Miguelito, así que pedí todos los excesos de grasa para meterlos en un in vitro para una chica de su tamaño. O bien me haré una frazada tamaño king, se viene frío el invierno, jajá”, dijo.

Camino a @cirugia_plastica_terrazas !!! Que nervios!!! Les contaré todo!!! 😊 A post shared by Belenaza Mora (@belenaza_) on May 4, 2017 at 6:57am PDT

Pero más allá de los chistes, Belén asegura que esta operación no se trata de un tema falta de autoestima o algo así. “Yo me quiero, me amo, con mis rollos y todo. Me encuentro la mina más rica del universo, no es por autoestima no nada, es por regaloneo”, reconoció.

La actriz se operará este sábado y pretende volver a trabajar el lunes. “Es más un procedimiento ambulatorio, no es tan invasivo porque trabaja sobre capas de la piel, no es abdominoplastía ni implante de mamas“, finalizó.