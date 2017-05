Farkas lo hizo otra vez: filántropo ayuda a desesperada madre que no puede pagar la luz

Una potente historia de esfuerzo y desesperación llamó la atención del filántropo Leonardo Farkas este martes. En una nota transmitida por CHV, una mujer habló sobre los elevados gastos que debe realizar mensualmente para mantener vivo a su hijo y pidió ayuda al gobierno, puesto que le es difícil sobrellevarlos.

Con cuentas de luz que varían entre los 60 mil y 100 mil pesos, y elevados gastos médicos que incluyen consultas y medicamentos, para la madre de Lucas, mantenerlo cada mes es una tarea difícil.

Su hijo de 9 años padece el Síndrome de West, enfermedad que lo tiene conectado a un ventilador mecánico que sustituye sus pulmones dañados de forma crónica. Además, la madre del menor necesita un monitor multiparámetro que mide la frecuencia cardíaca del niño y que le indica cuándo debe suministrarle oxígeno.

“A veces Lucas amanece descompensado y tengo que estar con la luz prendida toda la noche”, admitió la madre al noticiario de CHV y destacó que debe mantener todos los equipos prendidos durante todo el día, incluyendo la calefacción.

Con un sueldo mínimo que a veces no le alcanza para paliar los gastos, la mujer confiesa que en ocasiones debe “rogar” a los encargados que cortar la luz para que su hijo no quede desconectado. “Cuando llega la cuenta no sé qué hacer. Le he llorado a las personas que cortan la luz… ellos conocen mi situación y a veces me esperan”, relató.

De esta forma, la madre pidió desesperadamente ayuda a la Presidenta ante las cámaras, conmoviendo a miles de chilenos… incluyendo al filántropo Leonardo Farkas.

Muy fiel a su estilo, Farkas escribió en su Facebook: “Lamentable que una madre tenga que rogar por su hijo. ¿Y las autoridades? Díganle dónde le deposito 2 millones para ellos”.

Hasta el momento, la mujer aún no ha respondido el mensaje; sin embargo, los seguidores de Farkas no tardaron de elogiar la caritativa actitud del millonario. El Gobierno tampoco se ha pronunciado al respecto.

