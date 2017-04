Tamara Acosta responde a los "trolls" que hablaron de un retoque en su rostro

¿encontraste un error? avísanos

Para comenzar la semana con ánimo y buena energía, la actriz Tamara Acosta compartió una inocente foto en Instagram, donde aparece sentada y sonriente.

“Agradeciendo cada rayito de sol!!!!! Ta suave como una nube”, escribió la artista junto a la imagen, pero mientras ella disfrutaba de un día de relajo, sus seguidores en la red social encontraron otra entretención.

En la misma publicación, varios cibernautas comentaron que el rostro de Tamara lucia diferente y que probablemente se debía a algún tipo de intervención en su cara.

“Linda y excelentes actriz… no pierdas tu dulzura interviniendo tu rostro!!!!! Ya se está notando”, escribió una de sus fans, quien recibió su respuesta de inmediato.

“No intervengo mi rostro! Sólo me cuido con tratamientos no invasivos buena alimentación y ejercicio !!!!! Y muy buena piel herencia de mi madre! Si quieres te doy algunos consejos😹😹😹😹😹😹 (sic)”, sentenció la actriz.

A post shared by Tamara Acosta (@tamaraacostazambra) on Apr 24, 2017 at 8:23am PDT

A las pocas horas subió otra imagen donde aparece sin nada de maquillaje y menos sonriente. “Ahí estoy !! A cara lavada!!!!! No he intervenido mi rostro !!! Me cuido mucho (sic)”, escribió

“Piensan que uno no puede tener buena piel, todo tiene que ser con la ayuda del cirujano, jajajá. Pero en realidad da lo mismo”, dijo la protagonista de Los 80.

A post shared by Tamara Acosta (@tamaraacostazambra) on Apr 24, 2017 at 6:11pm PDT

“Mis cuidados tienen que ver con mi trabajo porque así uno puede potenciar lo que tiene. Lo que sí me gustaría aportar es que toda la gente puede hacerlo, esto no es porque uno sea una persona que trabaja en la tele. Todos deberíamos hacerlo”, agregó la actriz en Lun.

“Hay varios métodos naturales y caseros para cuidarse fácilmente. Te puedes hacer exfoliaciones con azúcar. Es cosa de investigar, porque también puedes usar avena o palta”, finalizó.

