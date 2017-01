Representante chilena en Miss Universo pide apoyo: elegirán a finalista por voto popular

Hoy para la comida en honor a @piawurtzbach @missuniverse 😍👸🏽🇵🇭con mi vestido de @noviasmint y joyas de @oliverweberch #missuniverse #misschile #missuniverso #missosology

A photo posted by Catalina Caceres (@catitacaceresr) on Jan 22, 2017 at 6:00am PST