Javiera Suárez se muestra con más energía que nunca en medio de su tratamiento

Retomando de a poco el deporte… Hoy hice 20 min en inclinación 7 a velocidad 5 y después 20 min caminata rápida a 7… Velocidades mucho más bajas que las que acostumbraba antes del cáncer, pero vamos de a poco recuperando masa muscular. Lo importante es que me he sentido bien y el deporte @adidascl @o2fitchile junto a una mente fuerte; son sanadores… Vamos por ese segundo milagro!! Dios así lo quiera 📿🕯

