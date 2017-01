Daniel Alcaíno pide ayuda para encontrar a primo desaparecido hace casi tres semanas

El actor Daniel Alcaíno dejó atrás faceta de comediante para pedir ayuda en la búsqueda de su primo Maximiliano Esteban Pazmiño Fernández, quien lleva 13 días desaparecido.

El artista tras Yerko Puchento, llegó hasta el matinal Bienvenidos para dar a conocer la información acerca del joven de 33 años, quien fue visto por última vez el 1 de enero en las cercanías del Terminal Alameda, en Santiago.

“Es una situación desesperada la que estamos viviendo como familia. Maximiliano despareció el 1 de enero. Salió de su casa con rumbo desconocido”, señaló el actor. “Tiene 33 años, mide 1,70 mts. de estatura, tez clara, es pintor”, agregó.

La noche de año nuevo, Pazmiño no cenó con su familia y al día siguiente salió de su departamento en Ñuñoa sin dar aviso a sus familiares. “-La noche de año nuevo- Ya estaba retraído, desde hace dos días que andaba muy retraído. Estaba encerrado en su pieza. Lo vi como a las 02:00 de la mañana, cuando entré a darle el abrazo y después nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, cuando me levanto y voy a su pieza a verlo, me encuentro con que no estaba”, relató la madre del joven, quien también aseguró que el hombre estuvo en tratamiento contra la depresión cuando tenía 15 años.

Las cámaras de seguridad del edificio, muestra que el joven salió cerca de las seis de la mañana. Vestía pantalones beige, una polera azul, una chaqueta negra, una mochila negra y tiene un tatuaje de un pez grande en el antebrazo izquierdo, según consigna EMOL.