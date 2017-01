La divertida y vergonzosa apuesta que debió pagar el actor Fernando Godoy

En la seminfinal Iquique vs Católica 2016 perdí una apuesta con mi amigo Luis Seguel "iquiqueño" cruzado… y las apuestas se pagan! Iquiqueño en las buenas y en las malas !!!!!!! Con ustedes PITUFO VANIDOSO 😂💅🏼🌻 foto : @mortis74

A photo posted by Fernando Godoy (@fernandoflow) on Jan 6, 2017 at 11:10am PST