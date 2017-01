Tonka Tomicic sorprende con antigua y sensual foto en topless

Tonka Tomicic es uno de los rostros de televisión más importantes de la industria, sin embargo, su carrera comenzó como modelo en diferentes programas, entre ellos, Mekano.

En 2005 consiguió el gran salto de su carrera al asumir como animadora del matinal de TVN Buenos días a todos. En el programa hizo dupla con Felipe Camioraga y desde ahí carrera no paró de subir.

Este miércoles, Tonka quiso rememorar esos días subiendo una foto de aquella época a Instagram. En la imagen se ve a Tomicic en la playa haciendo un topless y cubriendo parte de su cuerpo con un sombrero.

En pocas horas consiguió más de 18 mil likes y 300 comentarios en los cuales los piropos no fueron pocos, de hecho, la mayoría alaba la belleza de la comunicadora y se sorprendía con lo bien que se mantiene casi 12 años después.

En la foto Tonka tenía sólo 29 años y actualmente sigue sacando suspiro con cuatro décadas.

A photo posted by Tonka (@tonkatomicicpetric) on Jan 9, 2016 at 9:42am PST