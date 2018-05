Quentin Tarantino casi dirige "El señor de los anillos" en lugar de Peter Jackson

Un nuevo libro escrito por el guionista brit√°nico Ian Nathan revel√≥ un dato in√©dito sobre la trilog√≠a de El se√Īor de los anillos, que seguro sorprender√° a muchos fans: Peter Jackson estuvo a punto de no dirigir las pel√≠culas.

La novela, titulada Anything You Can Imagine: Peter Jackson and the Making of Middle-earth (Lo que sea que puedas imaginar: Peter Jackson y la construcci√≥n de la Edad Media), dio a conocer que antes de que el proyecto fuera vendido a New Line Cinema, productora que finalmente dio vida a los filmes, √©ste estuvo a cargo de Miramax, la compa√Ī√≠a que fund√≥ Harvey Weinstein (acusado por m√ļltiples actrices por acoso y abuso sexual) junto a su hermano Bob.

Al respecto, Ken Kamins, productor que trabajó junto a Weinstein en el proyecto, contó al autor que Weinstein no quería que la famosa creación de J.R.R. Tolkien fuera una trilogía, sino que deseaba que fuese adaptada en un sólo filme.

“Harvey dec√≠a algo como ‘o haces esto o nada. Estar√°s fuera. Y ya tengo a Quentin (Tarantino) listo para dirigirlo”, explic√≥ Kamis, seg√ļn recoge el portal neozeland√©s Stuff.

Otro director que era candidato para reemplazar a Jackson era John Madden (Shakespeare enamorado).

El mismo Peter Jackson confirm√≥ el conflicto con la productora de Weinstein y declar√≥ a Nathan que “literalmente estaba garantizado que decepcionar√≠a a cada una de las personas que ha le√≠do el libro”.

En ese sentido, a√Īadi√≥ que le respondi√≥ a Weinstein, por medio de Kamins, que con Fran Walsh (productor y guionista de la trilog√≠a) no har√≠an esa terrible adaptaci√≥n.

Espec√≠ficamente, la contestaci√≥n de Jackson fue: “Preferimos quedarnos con nuestras vidas y hacer nuestras pel√≠culas y no lidiar m√°s con toda esta mierda. Dile a Harvey que siga adelante y haga su filme y que buena suerte”.

Afortunadamente, Kamins logr√≥ persuadir a Weinstein para que vendieran el proyecto a New Line Cinema, lo que permiti√≥ que El se√Īor de los anillos se convirtiera en la exitosa trilog√≠a que todos conocemos.

Por otra parte, Kamins detalló algunos de los cambios radicales que quería hacer Miramax para resumir la historia en una sola cinta.

Estos incluían: eliminar toda la secuencia en el Abismo de Helm y al Balrog, que Eowyn fuese hermana de Boromir en lugar de Faramir y tal vez Saruman también habría desaparecido.