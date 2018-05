Tom Holland spoilea final de "Los Vengadores 3" a una sala de cine repleta de fans

Los actores Mark Ruffalo y Tom Holland son famosos por interpretar a Hulk y Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su nombre en inglés) respectivamente, y también son conocidos por ser los reyes de los spoilers.

Se han ganado ese apodo porque en ocasiones anteriores han contado detalles clave sobre la trama de pel√≠culas de Marvel… y, como era de esperarse, la situaci√≥n se ha repetido con Los Vengadores: la guerra del infinito, que se estren√≥ la semana pasada.

Primero, nos dimos cuenta que Ruffalo cont√≥ el final de la cinta en julio de 2017, cuando dijo en una entrevista que “todos mueren” y despu√©s, al tratar de arreglar su error, lo empeor√≥ al aclarar que “no mueren todos”.

Y el lunes llegó el turno de Tom Holland, cuando dio accidentalmente un spoiler ante una sala de cine repleta de fanáticos.

Resulta que Holland acudió a una función de la película en Estados Unidos para sorprender a los fans, junto al actor Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Anthony y Joe Russo (directores) y Kevin Feige (presidente de Marvel Studios).

Antes de que empezara la cinta, los directores y Feige dijeron unas palabras y presentaron a Holland. Cuando √©ste subi√≥ a la tarima, exclam√≥ ante el micr√≥fono “¬°estoy vivo!”, lo cual evidentemente daba a entender que mor√≠a en la pel√≠cula.

Puede que varios en la audiencia no se hayan dado cuenta del real significado de las palabras de Holland, pero algunos sí lo notaron, entre ellos una joven que publicó en Twitter un video de lo ocurrido.

Si quieres ver el momento que implica a Holland, puedes ir al minuto 1:22.

*Spoiler Alert*

@KevinFeige @Russo_Brothers @TomHolland1996 and Benedict Cumberbatch introducing Infinity War at @ArcLightCinemas Hollywood

Part 2 (the one where Tom spoils the movie) pic.twitter.com/OaW8HCTE91

— ‚ú®Claire‚ú® (@foxdragonnerd) May 1, 2018