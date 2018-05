Los sacrificios de Avengers: Infinity War en su búsqueda por dominar la taquilla

Desde el principio fue una gran apuesta. Los Vengadores de primera y segunda generación, los Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Spider-Man, Black Panther y varios de sus respectivos secundarios, todos apretujados en 2 horas 40 minutos de película.

¬ŅY lo hicieron funcionar? S√≠. Cumplieron.

Los hermanos Russo, quienes dirigen esta entrega (y que anteriormente dirigeron Captain America: The Winter Soldier y Civil War), sacrificaron algunos elementos que en otros contextos serían imperdonables, pero se arriesgaron y en general se les perdona por otros grandes puntos fuertes que tuvo la película.

Pero antes de pasar a los detalles, una aclaraci√≥n: pese a lo dif√≠cil que resulta hablar de esta pel√≠cula sin tocar puntos importantes para la trama, esta rese√Īa no contiene spoilers.

Igualmente te advertimos que si no la has visto a√ļn, por favor evita leer los comentarios de esta nota o en Facebook.

Los sacrificios

Primero hay que dejar claro que Avengers: Infinity War es espectacular. Adrenalínica desde el primer momento, y apenas da tiempo para respirar entre secuencia y secuencia.

Esto √ļltimo puede ser un problema, especialmente para los espectadores casuales que a veces arrastramos con nosotros a las salas de cine. Aquellos que no est√°n tan familiarizados con el Universo Cinematogr√°fico de Marvel (MCU).

No presentan a los personajes, porque cuentan (con buenos motivos) con que ya viste todas las películas anteriores; saltan directo a la acción desde el primer minuto -lo que es ya tradicional en este tipo de películas, en esta ocasión casi no la dejan de lado-; y muchos personajes se reducen a ser apoyo y no son mayormente desarrollados.

Entre √©stos √ļltimos se incluyen, de hecho, varios de los m√°s importantes. H√©roes que, aunque tuvieron su momento de brillar en combate, no dijeron m√°s que algunas l√≠neas.

Pero bueno, como se ve√≠a venir por la campa√Īa publicitaria, algunos ni siquiera pudieron aparecer (puntualmente Hawkeye y Ant-Man).

Esto ya se ve√≠a venir, considerando que las anteriores entregas ten√≠an una duraci√≥n levemente inferior y menos personajes, y a√ļn as√≠ tuvieron problemas para darle pantalla a algunos de sus h√©roes.

Tramas paralelas

Por todo esto, los directores tomaron la decisión de dividir a los personajes en grupos, buscando crear relaciones que fueran intensas y estimulantes para que, en los pocos minutos que nos dan de tranquilidad, puedan hacer avanzar la trama.

Por ejemplo, como vemos en los tr√°ilers, juntaron a Stephen Strange, Tony Stark y Peter Parker. Dos de las mentes m√°s brillantes y testarudas del universo Marvel trabajando juntas, y al Vengador m√°s joven para agilizar el asunto.

En el intento de avanzar la trama también hubo momentos en que el argumento se dio algunas licencias. Por ejemplo, hubo personajes que olvidaron poderes a la hora de resolver un problema (como Strange).

Sin embargo, el ritmo de la película no te da ni tiempo para cuestionarlo y todo fluye bastante bien hasta que cierran con un recurso argumental que ya es un clásico: mientras en un lado se da la gran batalla final, en el otro se da un combate mucho más personal, pero no por ello menos épico.

Todo esto acompa√Īado siempre por la gran pregunta filos√≥fica de la pel√≠cula: ¬Ņes correcto sacrificar una vida (ajena) para salvar millones?

Mientras tanto, el gran hilo conductor de la trama es nada menos que Thanos, su gran protagonista.

El tit√°n loco

Primero, Loki intentó dominar a la humanidad. Luego, Ultron intentó extinguirla. Para Thanos, ésta le es indiferente.

Los hermanos Russo y los guionistas, Christopher Markus y Stephen McFeely (quienes antes escribieron las 3 entregas de Captain America) ya demostraron ser buenos haciendo equipo para dar vida a los villanos.

El Thanos que nos ofrecen es dr√°sticamente distinto al de las vi√Īetas, donde es un genocida literalmente enamorado de la Muerte (de nuevo, literal. La “muerte” personificada), que busca matar a la mitad del universo para ganarse su amor.

En contraste, lo que nos ofrecen es un villano con convicciones y que, de forma retorcida, es capaz de sentir afecto. En paralelo, es un psic√≥pata con complejo de mes√≠as y de dios a la vez. De hecho, trae consigo sutiles referencias b√≠blicas desde su primera hasta su √ļltima escena.

Por supuesto, esto no es nuevo en el mundo del cine. En la competencia directa, DC, el Superman de Zack Snyder tiene muchas referencias a Jes√ļs.

En buena medida, Thanos tuvo todo un arco argumental para sí mismo y una evolución, cosa que rara vez consiguen los villanos en este tipo de películas.

Los secuaces que le acompa√Īan – la “Black Order”, como se les conoce en los c√≥mics- no corren la misma suerte. Por desgracia, quedan reducidos a villanos gen√©ricos y el m√°s interesante es el menos aprovechado.

No hablo de profundidad, pues como ya dije, todos los elementos que había que incluir en la película no lo permitían. Sin embargo, sí fallaron en darles más identidad.

Entonces, ¬Ņcu√°l es el resultado?

Es evidente que hicieron su mejor trabajo por adaptar el formato de los grandes “eventos” de los c√≥mics al cine.

Estos eventos, por si no est√°s familiarizado, son grandes crossovers que involucran muchos personajes y donde prometen que “el universo Marvel (o DC, Valiant, Image, seg√ļn corresponda) nunca volver√° a ser el mismo”, y donde se promete la muerte de un personaje que sacuda al resto del mundo.

“La muerte de Superman” en DC Comics y “Civil War” en Marvel son posiblemente algunos de los m√°s famosos y que fueron adaptados recientemente de las vi√Īetas a la gran pantalla, pero con escalas mucho menores a las vistas en los c√≥mics.

En tanto, con Infinity War apostaron a lo grande y, pese a lo sacrificado, lograron construir una historia que derribe la idea de que el género superheroíco está saturado.

Ha causado el revuelo que ha causado porque, tal como prometieron, da pie a la culminación de todo lo que hemos visto hasta ahora en Marvel, tomando decisiones controversiales y dando muy buenos vuelcos.

¬ŅChistes? Bastantes, pero pese a que se r√≠an de √©l, Thanos nunca se convierte en un chiste en s√≠ mismo.

¬ŅDeja cabos sueltos? Por supuesto. Pese a que funciona perfectamente por s√≠ misma, es s√≥lo una primera parte. La fase final comienza el 3 de mayo del 2019, con Avengers 4.