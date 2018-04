Actor Ross Butler se llena de críticas en redes por comentario: fue considerado "sexista"

El actor Ross Butler, conocido por su personaje de Zach Dempsey en la serie 13 reasons why (Netflix), se llen√≥ de cr√≠ticas en las redes sociales producto de un comentario que fue considerado “sexista“.

Y es que en una entrevista con la revista Cosmopolitan, le preguntaron sobre las formas de conquistar a un hombre y su respuesta no dejó indiferente a nadie.

Ante la cuestionante, el actor respondi√≥ que “el camino hacia el coraz√≥n de un hombre es a trav√©s de sus pasatiempos”. Recomend√≥ “descubrir lo que le apasiona y, si realmente hay amor, -la mujer- debe hacerse part√≠cipe“.

Ejemplific√≥ con su vida personal. “Si conozco a una chica que puede hablar de videojuegos, guitarra, cocina o buenos libros, es un gran est√≠mulo”, dijo.

Pero sus dichos no quedaron ah√≠, pues segundos m√°s tarde asever√≥ que “muchos chicos est√°n dispuestos a ense√Īar”, por lo que aconsej√≥ a las f√©minas “ponerse manos a la obra con el aprendizaje”.

Cosmopolitan imprimi√≥ sus declaraciones en forma de vi√Īetas. Con esta caricaturesca forma, no todos quedaron contentos, pues acusaron “sexismo”.

Esto, siempre que la celebridad pide que las mujeres aprendan de los hombres y que ellas deben buscar los pasatiempos que a ellos les gusten.

“Gran cantidad de mujeres se meten en los pasatiempos de los hombres, pero no veo lo contrario”, escribi√≥ una internauta de Twitter, adjuntando la imagen de la revista. Tal publicaci√≥n alcanza m√°s de 15 mil ‘me gusta’ y otros tres mil ‘retuits’.

El actor se defendió de las publicaciones en su contra con un tuit publicado este domingo en su cuenta personal.

“No lo aconsejo ni creo que sea una la √ļnica v√≠a. Creo que ambas personas deben tomarse el tiempo para conocerse y amarse a s√≠ mismas, y cuando est√©n listas, buscar a alguien con quien compartir sus hallazgos. A veces, los c√≠rculos simplemente no son lo suficientemente grandes como para ajustarse a la imagen completa”, escribi√≥.

I don't advise nor do I think it should be a one way street. I believe both people should take time to get to know and love themselves, and when they're ready, find someone to share their findings with. Sometimes, the circles just aren't big enough to fit the whole picture… https://t.co/gHMnpuMKxa

— Ross Butler (@RossButler) 22 de abril de 2018