Los detalles que esconde la esperada serie de Netflix sobre la historia de Luis Miguel

El reto m√°s grande de la nueva bioserie de Netflix sobre Luis Miguel fue humanizar al √≠dolo musical mexicano, que siempre mantuvo su vida privada envuelta en el secreto a pesar de su fama mundial, seg√ļn el actor que lo encarnar√°.

Diego Boneta, actor mexicano de 27 a√Īos, es quien da vida al llamado Sol de M√©xico en esta serie, que estrena el pr√≥ximo domingo y cuenta con la autorizaci√≥n del mismo Luis Miguel.

“Realmente admiro mucho que (Luis Miguel) haya tenido la valent√≠a y el coraje de poder decir: ‘Mira esto (su vida personal) es para m√≠ lo m√°s sagrado que hay, pero lo voy a contar"”, dijo Boneta el martes en rueda de prensa en Ciudad de M√©xico.

Luis Miguel, quien cumple 48 a√Īos este jueves, acumula una carrera de casi cuatro d√©cadas en las que ha estado en la mira del p√ļblico, pero poco se conoce de su vida fuera de sus escenarios.

“Quer√≠amos contar la verdad de este hombre de una manera muy bien hecha, de mucha calidad que lo pueda enaltecer, que pueda mostrar un lado oscuro, pero tambi√©n ese lado divertido muy de ‘El lobo de Wall Street’, porque claro, tambi√©n hubo esa parte en su juventud”, se√Īal√≥ Boneta.

Luis Miguel debut√≥ a los 11 a√Īos, a los 15 gan√≥ un Grammy y a los 17 era conocido mundialmente. Frank Sinatra alguna vez lo describi√≥ como “un chico con una voz √ļnica”.

Pero mientras su fama crec√≠a, ocultaba al p√ļblico tragedias personales: la misteriosa desaparici√≥n de su madre, el doloroso rompimiento con Luis Rey, su padre y manager, sus innumerables amores y excesos.

El proyecto lleg√≥ a manos de Boneta hace dos a√Īos y para preparar al personaje sostuvo largas conversaciones en persona y v√≠a telef√≥nica con el interprete de sonados √©xitos como La incondicional, No s√© tu o La chica del bikini azul.

“Es el personaje que m√°s trabajo me ha tocado interpretar, realmente convertirme en √©l, y ahorita es el personaje que m√°s trabajo me est√° costando quitarme”, cont√≥ Boneta, cantante y actor conocido por sus papeles en la telenovela Rebelde y la serie estadounidense Pretty Little Liars.

En la serie, de 13 cap√≠tulos, tambi√©n figuran la mexicana Camila Sodi, el espa√Īol √ďscar Jaenada, conocido por su papel en Cantinflas, y la colombiana Paulina D√°vila.

Se estrenar√° la noche del domingo en la plataforma Netflix para Am√©rica Latina y Espa√Īa y por la cadena Telemundo para Estados Unidos y Puerto Rico.