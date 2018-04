Este es el comentado error en la escena más importante de "Star Wars: Los últimos Jedi"

Un notorio error fue descubierto en la versi√≥n Blu-Ray y DVD de la pel√≠cula Star Wars: Los √ļltimos Jedi, la cual fue estrenada en pasado 15 de diciembre en todo el mundo.

En esta escena clave de filme, el director Rian Johnson decidi√≥ restar importancia y no eliminar un elemento presente, indicando que el p√ļblico no se dar√≠a cuenta de √©ste al ver la producci√≥n en el cine, debido a que la secuencia era muy r√°pida.

El error está en la escena de la pelea entre la heroina Rey, el malvado Kylo Ren y los guardias imperiales del líder supremo Snoke. En twitter, el usuario Paul Blanck descubrió que Johnson borró una espada de un guardia rojo, el cual estaba desafiando a Rey.

Choreographer: "but sir, as cool as it may look, if the red guard has two knives he could just stab Rey in the back"

Director: We'll just edit one out half way through the move, no one will notice.

FX Guy: Done. pic.twitter.com/5FbmvwoTr2

— Paul Blank (@TheLocalGod) 3 de abril de 2018