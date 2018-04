Fanática de "Wonder Woman" hace cosplay de directora de la película y esta se emociona

Sin duda, el disfraz de Mujer Maravilla es uno de los preferidos por ellas a la hora de asistir a festivales de cosplay o actividades relacionados con cómics y el cine. Sin embargo, Jessi Chartier, quien es fanática de Wonder Woman, quebró totalmente las preferencias y eligió representar a su verdadera heroína: Patty Jenkins, directora de dicha cinta.

Así se dejó ver en el festival de cultura pop de la ciudad de Chicago (Estados Unidos), C2E2, donde se mostró interpretando el rol de la directora de gran forma. Incluso se dio el tiempo de compartir el momento en su cuenta de Twitter, etiquetando a Jenkins en su publicación.

En el lugar, se fotografío con personas que se disfrazaron como la protagonista de la película, Gal Gadot, en su rol de Mujer Maravilla y otras que interpretaron mujeres amazonas.

I mean, I love @GalGadot and all, but I cosplayed as MY hero, @PattyJenks . pic.twitter.com/HOHYC5fj5C

En su posteo escribi√≥ lo siguiente: “Me encanta Gal Gadot y todo eso, pero me he disfrazado como mi hero√≠na: Patty Jenkins”.

No obstante, lo que no esperaba Chartier era que su √≠dola respondiera emocionada y sorprendida a su tuit, se√Īalando que era un halago que una persona decidiera representarla de esa forma en un festival de cosplay.

“Bien, esto es algo completamente loco y gracioso. Todo mi equipo de Wonder Woman y yo nos hemos re√≠do mucho con esto. Genial Jessie Chartier. ¬°Gran reconocimiento! Gracias”, escribi√≥ Jenkins.

Okay, this is completely hysterical and insane. My entire WW crew and I just laughed SO hard at this. Nice @JessiChartier. What a compliment!!! Thank you. https://t.co/aTDp3Jn6Kb

— Patty Jenkins (@PattyJenks) 8 de abril de 2018