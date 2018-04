’Bala Loca’ es nominada a importante premio en EEUU: competirá con ’Better Call Saul’

Bala Loca, serie que fue emitida por Chilevisión (CHV) durante 2016, fue una de las nominadas a los premios Peabody Awards.

La informaci√≥n fue confirmada por el portal norteamericano de espect√°culos Variety, el que se√Īala que la producci√≥n fue nominada en la categor√≠a ‚ÄúEntretenimiento‚ÄĚ.

De esta manera, Bala Loca competir√° contra importantes series como The Handmaid’s Tale, Better Call Saul, The Good Place y Legion, entre otras.

Cabe se√Īalar que este festival premia anualmente a las series y producciones m√°s importantes de la televisi√≥n mundial. La ceremonia de entrega est√° programada para el pr√≥ximo s√°bado 19 de mayo.

El sitio oficial de los premios Peabody Awards describe a la serie chilena como un ‚Äúun thriller/drama pol√≠tico centrado en un periodista en silla de ruedas que busca revivir su carrera al fundar un medio de comunicaci√≥n digital independiente, destinado a investigar casos de corrupci√≥n en la sociedad chilena contempor√°nea‚ÄĚ.