Anne Dudek, la actriz que ha participado en 46 populares series sin tener un protagónico

Cada actor suele comenzar su carrera con pequeños papeles en teleseries o series de televisión, los que generalmente les ayudan a avanzar y conseguir roles más protagónicos. Existen otros casos, sin embargo, donde la suerte les es más escasa.

Este es el caso de Anne Dudek, una actriz norteamericana de 42 años que ha participado en más de 46 populares programas pero nunca como protagonista.

Aunque su carrera comenzó en la secundaria, su primer trabajo en televisión llegó a los 26 años con un pequeño papel en la serie ER, en 2001. Luego de ello, no se detuvo más y se convirtió en una maestra de las “actrices invitadas”.

“Tenía un trailer con un televisor, un capuchino si quería en cualquier momento. Recuerdo que pensé: ‘He dado el gran golpe"”, señaló a TV Line sobre aquellas primera experiencia donde interpretó a una madre que accidentalmente le había disparado a su hijo.

Tras dicha rol pasó por series no muy conocidas como For the People, The Book Group y Judging Amy, hasta llegar a otras exitosas como Six Feet Under y Desperate Housewives, en 2004.

Pero si tiene un papel recordado es el de Precious en Friends. En la producción interpretó a la novia de Mike (Paul Rudd), quien termina con ella en su cumpleaños, para volver con Phoebe (Lisa Kudrow).

Un rol similar al que tuvo años más tarde en How I Met Your Mother, donde dio vida a Nathalie, una joven que se enamora de Ted, quien decide finalizar su relación en su cumpleaños y por teléfono.

Cuando Dudek fue elegida como Precious, “esperaba sentirme realmente cómoda haciendo [una serie multicámara], porque se parecía mucho al teatro”. Pero las cosas no fueron lo que ella soñó. El ensayo fue rápido, debido al poco tiempo de los protagonistas. “Recuerdo haber caminado al ensayo un día pensando: ‘Dios mío, esta gente está fuera de mi alcance en este programa. Esto es realmente difícil’”.

Su participación en Friends, le permitió conseguir otros roles series como Charmed, The Inside, Bones, Psych, Law & Order: Criminal Intent, Big Day y NUMB3RS.

Su gran salto, sin embargo, lo tuvo en 2005 cuando superó la maldición de “actriz invitada” y pasó a ser parte regular de Big Love (18 episodios), Mad Men (16 episodios) y House (19 episodios), donde encarnó a la doctora Amber Volakis.

“Recuerdo haber obtenido los primeros guiones para House y pensar: ‘Me van a eliminar inmediatamente. Ella es un personaje complicado’. Pero tener una antagonista femenina, una versión femenina del protagonista fue muy divertido. Había mucho que extraer del guión”, dijo Dudek.

Paralelamente se unió al elenco de Covert Affairs donde tuvo 32 apariciones, pero cuando la producción llegó a su fin en 2014, las cosas volvieron a cómo estaban antes.

Fue así como consiguió roles en Private Practice, The Mentalist, Grey’s Anatomy, Masters of sex, Grimm, Rizzoli & Isles y The Mindy Project.

Recientemente formó parte de The Flash, The magicians y Corporate, donde es actriz regular e interpreta a una ejecutiva ambiciosa en una corporación donde la humanidad se escapa de los empleados a medida que ascienden en la escala corporativa.