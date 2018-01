Anuncian el regreso de Charmed pero sus protagonistas originales no están felices

En 1998, una tímida serie sobre tres hermanas brujas se abría paso en la industria. Poco a poco la producción fue sumando adherentes y se convirtió en todo un fenómeno con miles de fans alrededor del mundo.

Fue así como Charmed (o Hechiceras en Chile) logró conquistar a la audiencia e impulsó la carrera de sus protagonistas Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alissa Milano y Rose McGowan.

Aunque Doherty salió de la serie en la tercera temporada (y en medio de la polémica), el resto continuó trabajando en la producción hasta el 2006, cuando llegó a su fin en la octava temporada.

Hoy, 12 años después de eso, la serie regresará a la vida de la mano de CW, la misma cadena responsable de Riverdale, Arrow, The Flash y Supergirl. La estación ya ordenó un episodio piloto, y aunque en un principio iba a ser situado en 1976, la televisora decidió ambientarlo en la época actual.

Aunque aún no hay claridad sobre sus protagonistas, ya se confirmó que el guión estará a cargo de Jessica O’Toole y Amy Rardin (Jane the Virgin).

Pero si estás esperando que el cuarteto original de la serie se haga presente en la nueva producción, no te hagas ilusiones. Cuando comenzaron los rumores del posible reboot de Charmed en octubre pasado, Doherty aseguró que no regresaría al programa, mientras que su hermana en la ficción, Holly Marie Combs dejó más que claro en Twitter que no está de acuerdo con el proyecto.

“Esta es la cuestión. Hasta que no nos pidan que reescribamos la serie, como (el productor y escritor) Brad Kern hizo semanalmente, ni siquiera piensen en sacar provecho de nuestro arduo trabajo”, comenzó. “Charmed nos pertenece a nosotras 4, a nuestra gran cantidad de escritores, equipos y fanáticos. Para su información, no los engañarás por el nombre/sello. Así que adiós”, finalizó.

