Netflix se disculpa por haberse burlado de (la nominada al Óscar) "Un jefe en pañales"

El martes se dieron a conocer los nominados a los premios Óscar, que cada año celebran a las mejores películas de Hollywood y a los profesionales que las hicieron posibles.

Entre los candidatos a la estatuilla hubo varias sorpresas, pero una de las que más ha acaparado la atención en redes sociales es la cinta animada Un jefe en pañales (The boss baby).

Y es que el filme está nominado a la categoría de Mejor película animada, logro con el cual le tapa la boca a todos quienes la criticaron.

La gigante del streaming Netflix está entre quienes se habían burlado de la cinta, y ahora que se convirtió en una nominada al Óscar, la empresa tuvo que salir a disculparse por haber dudado de ella.

La “broma” la realizó Netflix el pasado 7 de enero, cuando publicó en su cuenta en Twitter que “tal vez América no estaba lista para Un jefe en pañales, la primera película en retratar de manera fiel a un bebé que está divorciado”.

En un nuevo tuit publicado el martes, la compañía se tragó sus palabra,s afirmando que “estaba equivocado. Me disculpo con Un jefe en pañales“.

Netflix también “defendió” a la película en otro tuit. Un usuario respondió a su disculpa diciendo que “honestamente, es la película más estúpida que he visto en mi vida”.

La compañía le contestó: “explica de qué manera un bebe jefe es estúpido. Literalmente es un bebé que es un jefe. No sólo es más inteligente, sino que también más mandón que cualquier otro bebé”.

explain in what way a boss baby is stupid. he's literally a baby who is a boss. he's not only smarter, but also bossier, than all other babies

